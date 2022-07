Crisi di Governo: se cade Draghi ecco cosa rischia l’Italia in 19 punti

Dalla perdita dei fondi del Pnrr, all’impossibilità di siglare nuovi accordi per il gas, fino alla mancata programmazione degli investimenti per il prossimo anno. In 19 punti sottolineati dal gruppo di Insieme per il Futuro, ecco su cosa l’Italia rischia fortissimo se le dimissioni di Mario Draghi fossero definitive.

Sale la tensione politica dopo le dimissioni di Mario Draghi da presidente del Consiglio. Il premier si recherà mercoledì in Parlamento per riferire della sua decisione, sul piatto c’è ancora la possibilità che decida di chiedere una verifica della maggioranza tramite il voto di fiducia e rimanere quindi alla guida del Governo, ma la possibilità appare incerta e la scelta di lasciare l’Esecutivo potrebbe essere definitiva.

COSA VUOLE FARE IL M5S?

L’ha fatta grossa Giuseppe Conte: il M5S è più che mai frammentato e non ha più la fiducia degli alleati di governo né quella degli alleati del Centrosinistra. Inoltre i tre ministri 5 Stelle D’Incà, Dadone e Patuanelli hanno intendere che non hanno alcuna intenzione di lasciare e non è chiara quale sia la strategia dell’ex-premier. Il Movimento 5 Stelle è diviso tra chi intende rimanere dentro il governo, chi vorrebbe votare la fiducia, chi vorrebbe dare un appoggio esterno o ritirare i ministri. L’assemblea pentastellata è convocata in continuazione con momenti che sfiorano il ridicolo, dai parlamentari che si collegano via Zoom dalla spiaggia e lunghi interventi sgrammaticati e privi di una qualunque direzione.

I pentastellati non potevano scegliere momento peggiore: tra crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina, il problema della siccità, il rischio di perdere una grossa fetta dei fondi del Pnrr e la necessità di trovare fonti alternative al gas russo, ora più che mai serve una decisa azione di Esecutivo e Parlamento.

I 19 PUNTI DI INSIEME PER IL FUTURO

Come indicato in una nota da Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola, capigruppo alla Camera e al Senato del nuovo Insieme per il Futuro che fa riferimento al ministro Luigi Di Maio, sono ben 19 i punti su cui l’Italia rischia un pericolosissimo stallo. Eccoli qui riportati: