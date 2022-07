Oltrepassati i 40 gradi all’aeroporto Heatrow di Londra e sulla costa della Bretagna, in Francia, che si affaccia sull’Atlantico. Allerta incendi in Francia, Grecia, Portogallo e Spagna.

Il caldo che sta invadendo l’Europa non sembra dare segni di rallentamento, ma anzi, stabilisce nuovi record. In Uk, la temperatura per la prima volta ha oltrepassato i 40 gradi all’aeroporto di Heatrow, a Londra.

Il massimo infatti era già stato toccato nel 2019 ed era 38,7. In Inghilterra, alcune linee ferroviarie per precauzione sono state chiuse a causa dell’allerta caldo record. Tra queste, la famosa stazione di King’s Cross a Londra.

Il ministro dei trasporti inglese, Grant Shapps, ha detto che le infrastrutture inglesi «non sono state costruite per queste temperature». Ieri, l’aeroporto di Luton ha dovuto lasciare i voli in sospeso per diverse ore perché il calore ha “sciolto” una piccola parte della pista.

Anche in Francia si registrano temperature bollenti che oltrepassano i 40 gradi in Bretagna e ci sono molti dipartimenti in cui hanno diramato un’allerta arancione, soprattutto su quella porzione di costa che si affaccia sull’Oceano Atlantico.

Ma non è tutto, perché non c’è soltanto il caldo record a causare disagi, ma anche il flagello degli incendi, che non smettono di creare danni. La Francia, per contrastare questo pericoloso fenomeno, ha messo in campo ben 1.700 vigili del fuoco provenienti da tutta la Nazione, e attualmente i pompieri si stanno dando da fare per contrastare il fuoco che finora ha devastato quasi 20mila ettari nella parte sud ovest.

E ancora, roghi in Grecia, Portogallo, Spagna. In Spagna sono andati bruciati ben 30 mila ettari lo scorso mese, mentre continua propagarsi tantissimi focolai che devastano terreno in tutto lo Stato. Questa situazione ha anche portato alla sospensione della linea ferroviaria che lega Madrid alla Galizia e molte persone sono morte nei giorni scorsi.

Lo stesso scenario sta interessando il Portogallo, dove sono stati schierati 1.400 vigili del fuoco, mentre le vittime sono due. Ci sono anche 60 persone ferire e si è registrata una perdita stimata attorno ai 12 mila/15 mila ettari di terreno, a causa degli incendi.

Si prevede caldo record pure in Belgio e Germania, dove sono attesi fino a 40 gradi. I più noti musei statali del Belgio, tra cui quello sito a Bruxelles, hanno deciso di regalare un biglietto omaggio agli over 65 in modo che possano affrontare queste temperature oltre la media stando in luoghi climatizzati.