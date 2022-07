Meteo OGGI giovedì 21 luglio | Cielo sereno e temperature in aumento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà un tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni, con caldo intenso e temperature in aumento.

L’anticiclone africano Apocalisse4800 continua a tenere sotto scacco il nostro Paese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il tempo sarà stabile e sereno sulla maggior parte delle regioni italiane, con caldo intenso e valori termici massimi fino a 38-39°C in pianura padana. Eccezione, però, per i settori di confine (e le zone adiacenti) del Triveneto, dove nel corso del pomeriggio potrebbero svilupparsi improvvisi e veloci rovesci, o anche fenomeni di tipo temporalesco. Dominerà il bel tempo da mattina a sera su tutte le altre zone, con i valori termici che risultano essere superiori alle medie stagionali e in ulteriore aumento.

Nord

L’anticiclone africano garantirà una giornata ampiamente soleggiata sulla maggior parte delle regioni del Nord. Fin dalle prime luci del giorno il tempo risulterà infatti stabile, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Previsto comunque lo sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi centrorientali durante le ore centrali, accompagnate da rovesci o temporali sparsi che tenderanno ad attenuarsi nell’arco del tardo pomeriggio.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da cielo sereno e clima caldo, con temperature in aumento fino anche ai 38°C. Questo l’effetto dell’anticiclone africano Apocalisse4800 giunto sulla nostra Penisola, che garantirà una giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni. La nuvolosità sarà pressoché assente.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. Da mattina a sera, il tempo sarà infatti generalmente stabile, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni. L’anticiclone africano Apocalisse4800 che porterà le colonnine di mercurio a segnare valori via via sempre più in aumento.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Si percepiranno temperature molto alte, superiori rispetto a quelle che sarebbero previste per la media stagionale. Le minime risultano stazionarie al nord-ovest, così come sulle regioni tirreniche, la Sardegna centroccidentale, il Veneto e la Romagna; continuano ad aumentare leggermente, invece, sul resto del Paese. Per quanto riguarda le massime, invece, queste sono in aumento su tutta la nostra Pensiola. Nella giornata di oggi le temperature potranno sfiorare anche i 39°C al Nord.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi sia il mare di Sardegna che il mar Ionio. Saranno invece poco mossi o quasi calmi i restanti mari italiani.