Il conto in banca è una stangata, ma con questi trucchi lo paghi pochissimo, risparmio immediato

Nemmeno il conto in banca sfugge alle logiche perverse dell’inflazione. Le spese di gestione dei conti correnti italiani sono aumentate in modo impressionante negli ultimi mesi.

Tutto aumenta di prezzo e anche i conti correnti diventano sempre più cari. La cosa peggiore è che le banche non offrono nessun rendimento per i soldi tenuti in giacenza.

Eppure oggi l’inflazione è all’8% e un rendimento si potrebbe anche offrire al cliente. Quindi i costi aumentano ma la banca non li compensa in nessun modo.

Si può risparmiare tanto sul conto

Gli italiani oggi sono a caccia di risparmio su tutto e ovviamente anche sul conto corrente si cerca di risparmiare.

Fortunatamente i modi per risparmiare anche tanto sul conto corrente non mancano. Oggi conti correnti sono più cari non solo perché il canone per la loro gestione è diventato più elevato ma anche perché tante spese sono diventate extra. Per gli italiani si tratta dell’ennesima stangata ma ci sono conti correnti che permettono di risparmiare. Ma esiste anche il trucco per risparmiare sull’imposta di bollo che si paga ogni anno. Innanzitutto per risparmiare sul conto corrente è molto importante confrontare le condizioni di varie banche. Non è assolutamente vero che le banche siano aumentate di costo tutte allo stesso modo.

Offerte molto valide

I conti correnti sono molto variegati e spesso emergono offerte molto valide. Ma ovviamente il modo per risparmiare in modo cospicuo sul conto corrente è proprio quello di affidarsi ad una banca on-line. Le banche online sono molto più economiche di quelle tradizionali perché non hanno sedi. Non avendo le costose sedi e avendo pochissimo personale possono praticare delle condizioni molto più vantaggiose. Tuttavia la banca on-line non è per tutti. Infatti le banche online non offrono tutti i servizi di una banca tradizionale e quindi ciascuno deve capire se per il tipo di servizi di cui ha bisogno, la banca on-line può andare bene oppure no.

Risparmio sul bollo

Inoltre il rapporto con la banca on-line sarà sempre via email o telefonico, quindi non ci sarà mai un operatore in carne ed ossa con cui confrontarsi. Ma gli italiani pagano anche ogni anno l’imposta di bollo sul conto corrente. Per evitare l’imposta di bollo bisogna tenere la giacenza al di sotto dei €5000 investendo la parte rimanente. Ovviamente prima di fare qualsiasi investimento è opportuno valutarlo con grande attenzione e calma.