Patente e carta d’identità diventano applicazioni per smartphone: come mettersi in regola

Colao ha annunciato questa vera e propria rivoluzione per quello che riguarda la patente e la carta d’identità.

Si tratta di una rivoluzione che coinvolge tutti gli italiani e quindi è il caso di capire che cosa sta succedendo.

La patente e la carta d’identità sono due documenti fondamentali per ogni italiano. Se la patente non è un documento strettamente necessario a meno che non si guidi l’auto, la carta d’identità è ovviamente del tutto obbligatoria per tutti.

Una rivoluzione tecnologica che riguarda tutti

Eppure questi documenti che sono cartacei da sempre, tra poco stanno per diventare dematerializzati.

Infatti Colao ha annunciato questa vera e propria rivoluzione che coinvolgerà questi due documenti e che adesso cerchiamo di capire nel dettaglio. Per capire come funzioneranno le nuove patente e carta d’identità in realtà basta pensare al Green pass. Il Green pass non è altro che un codice QR contenuto sullo smartphone. Lo stesso meccanismo ci sarà anche per la carta d’identità e la patente. Infatti questi due documenti non saranno altro che codici QR contenuti nell’app Io.

Funziona un po’ come il Green pass

Quindi tutti gli italiani avranno i documenti in questa modalità e anche il controllo dei documenti da parte delle forze dell’ordine sarà simile al controllo del Green pass. Infatti al posto di blocco l’agente che vorrà controllare la patente non dovrà fare altro che avvicinare il suo smartphone a quello dell’automobilista e fotografare il QR Code sul display. Quindi si tratta di una rivoluzione che coinvolge sia gli italiani che le forze dell’ordine preposte ai controlli. Secondo Colao già nel 2023 sarà pronta la tecnologia ma anche gli accordi internazionali per far partire questa vera e propria rivoluzione tecnologica. Infatti questi documenti dematerializzati coinvolgeranno tutta l’Unione Europea.

Come abituarsi alla novità

Quindi si tratta di un cambiamento che sarà valido anche all’estero. Per i cittadini italiani quindi si tratta di abituarsi a questa novità certamente importante. Il vantaggio è quello di non dover portare con sé i documenti e di non correre il rischio di smarrirli. Tuttavia queste evoluzioni tecnologiche possono essere sempre un po’ difficoltose per chi non sia del tutto avvezzo con la tecnologia. Tuttavia il fatto di aver utilizzato già questo tipo di approccio per il Green pass rende tutto più semplice.