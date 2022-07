€400 (o più) per gli ISEE bassi con figli a carico: aiuto ufficiale da chiedere ora

Le famiglie italiane stanno soffrendo molto a causa di questa forte inflazione.

Ma adesso arriva un aiuto proprio per le famiglie più colpite dal carovita. Se è vero che tutte le famiglie italiane stanno subendo questa forte inflazione sono proprio le famiglie con ISEE bassi e figli a carico a soffrirne maggiormente.

Quando si hanno figli a carico le spese non finiscono mai e in una situazione di crisi così grave anche riuscire a permettersi di mandare i figli a scuola diventa complicato.

Un aiuto importante quando si hanno figli a carico

Purtroppo la strada per riuscire ad ottenere finalmente il reddito di base universale sembra ancora lunga anche se gli italiani lo chiedono con sempre maggiore forza.

Tuttavia per le famiglie con ISEE basso arriva un aiuto concreto focalizzato proprio sull’istruzione. Infatti proprio per le famiglie con ISEE basso è possibile richiedere le borse di studio delle Regioni. Parliamo di aiuti che arrivano a 4-500€, ma che in alcuni casi possono arrivare a valere molto di più. Vediamo come sfruttare queste borse di studio preziose. Le borse di studio per gli ISEE e bassi sono messe in campo dalle regioni proprio per aiutare le famiglie più in difficoltà.

Un aiuto concreto per la scuola: le borse di studio

Di conseguenza ogni regione attraverso un apposito bando fissa sia la soglia ISEE per poter richiedere l’aiuto che la cifra che può essere erogata. Alcune regioni pongono semplicemente una soglia ISEE e tutte le famiglie che si trovano al di sotto di essa possono richiedere la cifra. Altre regioni invece offrono aiuti proporzionali alla situazione reddituale. Una famiglia con ISEE basso può arrivare ad ottenere dalla regione anche 500 euro, ma come dicevamo ci sono regioni particolarmente generose. Per fare un esempio, la regione Lombardia arriva ad erogare addirittura 2.000€.

Meglio chiederle subito

Per ottenere questi duemila euro dalla regione Lombardia oltre ad avere un ISEE basso bisogna anche avere un figlio che frequenta la scuola secondaria superiore. Per verificare le soglie ISEE ma anche le cifre concretamente erogate bisogna rivolgersi all’apposito bando pubblicato sul sito della regione. Sempre sul medesimo sito sarà disponibile anche la modulistica per poter richiedere questo aiuto che in questo periodo diventa particolarmente prezioso e necessario. Queste borse di studio sono sempre compatibili con l’assegno unico universale.