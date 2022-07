Inter nei guai con il fisco: campionato e mercato a rischio, tensione altissima

Momento a dir poco nero per l’Inter che oltre alle vicende di mercato deve far fronte anche ai guai finanziari del suo presidente Steven Zhang: ecco cosa rischia il club nerazzurro a poche settimane dall’inizio della stagione.

Dopo il secondo posto della scorsa stagione Simone Inzaghi vuole riportare lo scudetto nella sponda nerazzurra di Milano, ma le notizie degli ultimi giorni non sono di buon auspicio per l’ex allenatore della Lazio.

Tutto sembrava andare nel verso giusto in casa Inter, con Beppe Marotta grande protagonista di questa estate senza calcio giocato. L’amministratore delegato nerazzurro si era reso artefice di un’ottima campagna acquisti fino a questo momento, con la ciliegina sulla torta del grande ritorno di Lukaku dopo appena un anno dal suo passaggio al Chelsea. Tutto l’entusiasmo positivo delle ultime settimane ha però fatto spazio a una preoccupazione sempre maggiore tra i tifosi.

L’Inter ha infatti detto addio a due degli obiettivi sui quali la dirigenza stava ormai lavorando da mesi: Paulo Dybala e Gleison Bremer. L’argentino alla fine, stanco di aspettare il club nerazzurro, ha infatti scelto di accettare la corte della Roma e del grande ex José Mourinho. Per quanto riguarda il difensore brasiliano, richiesto a gran voce da Inzaghi, c’è stato il fortissimo inserimento della Juventus che dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco ha chiuso la trattativa con il Torino in un batter d’occhio.

L’altalena di emozioni per i tifosi dell’Inter non è finita qui, visto che per ultima è circolata la notizia dei guai finanziari Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori che ora dovrà risarcire per 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro).

La vicenda è a dir poco grottesca: ecco che cosa rischia ora l’Inter

Zhang è stato citato in giudizio da alcuni creditori lo scorso agosto per recuperare una somma di denaro che aveva garantito ma che poi ha successivamente rinnegato adducendo falsità e ignoranza. Il presidente nerazzurro ha affermato come le firme apposte sui documenti di garanzia fossero state contraffatte, ammettendo di non essere a conoscenza del rifinanziamento. Il giudice ha però respinto la sua tesi condannandolo al pagamento della somma sopracitata.

Tutta questa vicenda potrebbe però avere un impatto significativo anche sul futuro dell’Inter. Un effetto immediato potrebbe aversi sul calciomercato, con la possibile cessione non preventivata di qualche big. Nonostante il mancato arrivo di Bremer non rimane tuttavia scontato il futuro di uno degli uomini di mercato più chiacchierati fin ora: Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarebbe dovuta essere la vittima sacrificale, con il PSG disposto a offrire circa 55 milioni contro i 70 richiesti dai nerazzurri. Questa situazione potrebbe spingere comunque il classe ’95, in scadenza di contratto nel 2023, lontano da Milano.

I tifosi aspettano e sperano che tutto si risolvi per il meglio il prima possibile. La preoccupazione di un ridimensionamento però aleggia, con sempre più persone che chiedono a gran voce agli Zhang di lasciare l’Inter in mani migliori.