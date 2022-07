Paratici beccato a Milano: il retroscena incredibile che infiamma il mercato

Il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici è stato sorpreso a Milano: le questioni da affrontare sono tante, ma la sorpresa è dietro l’angolo!

L’ex DS bianconero è stato avvistato a Milano: si trova in Italia per occuparsi di alcune importanti trattative di mercato. Paratici ha in programma degli incontri con alcuni club italiani, tra cui due big.

Il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici si trova a Milano da qualche giorno. L’ex Juventus è al lavoro per rinforzare gli Spurs e per regalare una squadra competitiva ad Antonio Conte. Ad oggi il club inglese ha già ufficializzato sei colpi (Perisic, Forster, Richarlison, Lenglet, Bissouma e Spence), ma il mercato non è ancora finito e potrebbe riservare delle sorprese. I londinesi, infatti, hanno ancora delle operazioni in uscita da completare e non è da escludere che possa esserci spazio per un altro rinforzo. La presenza di Paratici a Milano è un chiaro indizio: il direttore è a colloquio con alcuni club italiani.

Paratici, tappa a Milano per parlare con diversi club: dialogo con due big

Il Tottenham è uno dei club maggiormente attivi sul mercato in Premier League. La proprietà ha voluto regalare ad Antonio Conte dei colpi che potessero permettergli di lavorare nel miglior modo possibile: l’obiettivo dell’ex allenatore dell’Inter è quello di competere per tutti i trofei a disposizione.

Ad oggi sono state chiuse sei trattative per giocatori di alto livello come Perisic e Richarlison, ma le operazioni non sono concluse.

Conte, infatti, ha individuato alcuni giocatori in esubero e vorrebbe che il club li cedesse il prima possibile per poi avere tempo di acquistare altri giocatori in caso di necessità. In particolare, l’allenatore non ha convocato Winks, Reguilon, Lo Celso e Ndombelé per la tournée in Sud Corea. Fra questi, il terzino spagnolo è vicino al ritorno al Siviglia, mentre l’argentino è nel mirino della Fiorentina.

In questi giorni Paratici è stato avvistato a Milano: il DS ha sempre vissuto il capoluogo lombardo come crocevia fondamentale per il mercato, con Palazzo Parigi quartier generale durante i suoi anni juventini. Secondo varie indiscrezioni, il direttore degli Spurs è in Italia per parlare con alcuni club di Serie A, toccando argomenti importanti come Tanganga e Zaniolo.

Il difensore è un obiettivo del Milan, che vorrebbe impostare un’operazione in stile Tomori: prestito con diritto di riscatto. Tanganga ha poco spazio al Tottenham, essendo Romero e Dier più avanti nelle gerarchie di Conte.

Zaniolo, invece, è un obiettivo di vecchia data per Paratici, che già ai tempi della Juve lo avrebbe voluto acquistare. Tuttavia, i giallorossi chiedono €50 milioni per la cessione e, almeno per ora, sono proprio i bianconeri ad essere in vantaggio.

Paratici, oltre a Milan e Roma (con cui si era anche parlato di Rodon di recente), potrebbe incontrare la Fiorentina per Lo Celso. L’argentino piace ai viola, ma per ora la trattativa è alla fase iniziale: gli eventuali dialoghi potrebbero sbloccare la situazione. Non è da escludere anche un dialogo con la Sampdoria: i blucerchiati, infatti, erano interessati a Bryan Gil.