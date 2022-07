Sarri furioso, ferma l’allenamento: le accuse dei tifosi sono feroci

Tante critiche durante l’allenamento della Lazio di Maurizio Sarri, con il tecnico toscano che è dovuto intervenire per tenere a bada i tifosi: le proteste sono feroci.

Cocenti polemiche hanno accompagnato l’allenamento della squadra biancoceleste diretta da Maurizio Sarri. Nel mirino dei tifosi un giocatore in particolare.

La Lazio di Maurizio Sarri sta portando avanti un’ottima sessione di mercato, portando alla corte del tecnico ex Napoli e Juventus molti giocatori funzionali al suo gioco. Dopo gli addii di Reina e Strakosha tra i pali è arrivato il portoghese Maximiano, cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona ed in forza al Granada la scorsa stagione, ed ovviamente oltre a lui ci sarà anche un altro innesto.

In difesa sono arrivati il capitano della cantera del Real Madrid Gila, il centrale dell’Hellas Verona Casale e l’ex capitano del Milan Alessio Romagnoli. Acquisti anche per il centrocampo, dove per sostituire Lucas Leiva è arrivato il ventiduenne brasiliano ex Shakhtar Donetsk Marcos Antonio, e per l’attacco, dove sempre dal Verona è arrivato il giovane Cancellieri.

Nonostante ciò negli allenamenti recenti ci sono state grosse polemiche da parte dei tifosi biancocelesti, che hanno preso di mira in particolare un elemento della squadra diretta da Maurizio Sarri.

Un fuoriprogramma con tanto di stop

Durante gli allenamenti che la squadra sta tenendo nel ritiro di Auronzo di Cadore alcuni tifosi hanno disturbato le sessioni del tecnico toscano, impegnato in quel momento nelle fasi difensive con il suo reparto arretrato, andando a fischiare ad ogni tocco di palla Francesco Acerbi.

Il rapporto tra Acerbi e i suoi tifosi è ai minimi storici dopo una dura intervista rilasciata dal centrale dopo la rete contro il Genoa ed un’esultanza a zittire i tifosi: “Me ne frego delle critiche. Di tifosi ora ce ne sono meno di quando c’era il Covid, ci mancano”. Una frase mai digerita dal pubblico di fede laziale che ha portato ad una rottura quasi irrimediabile, col giocatore che potrebbe anche lasciare la squadra in questa sessione di mercato.

A causa delle bordate di fischi all’indirizzo del suo centrale difensivo, è dovuto intervenire anche Maurizio Sarri, che ha interrotto l’allenamento per redarguire i supporter: “Siamo qui per lavorare” sono state le parole del tecnico, con i tifosi che hanno risposto “Lavori mister” e l’allenamento che è ripartito pochi minuti dopo. Un clima di tensione che certamente non fa bene alla squadra in vista dell’inizio della prossima stagione tra meno di un mese.