Brutta grana per Jorginho: l’accusa del tifoso sui social scatena il web

Il centrocampista della nazionale italiana Jorginho vive una disavventura dalla tournée americana con il Chelsea.

Il calciatore è infatti negli States insieme a tutto il gruppo della squadra londinese guidata da Thomas Tuchel. I Blues sono partiti per gli USA il 9 di luglio e dopo le partite con Club America, Charlotte ed Arsenal termineranno la loro tournée estiva per tornare in Inghilterra il 23 luglio.

Contro i messicani del Club America il Chelsea è riuscito a vincere per 2-1 grazie alle reti siglate tutte nella ripresa da Timo Wener e da Mason Mount, che all’83’ ha portato definitivamente in vantaggio i Blues dopo l’autogol di Reece James.

Un viaggio iniziato nella città di Los Angeles dove molti tifosi sono giunti per gli allenamenti del club. Tra questi anche Justin, un tifoso residente proprio a Los Angeles che si è recato al centro sportivo per incontrare il suo idolo Christian Pulisic.

Il giocatore di origini croate è nato e cresciuto negli Stati Uniti d’America prima di trasferirsi in Europa per indossare le maglie di Borussia Dortmund e Chelsea. Justin aveva in mano proprio due maglie con nome e numero di Pulisic, una maglia del Dortmund e quella della Nazionale Statunitense, di cui Christian è uno dei maggiori rappresentanti essendo capitano ed avendo collezionato 50 presenze e 21 gol all’attivo (sesto marcatore di sempre).

Maglia rovinata, sono deluso

Justin aspettava l’arrivo del classe ’98, ma al suo posto è arrivato il centrocampista italo-brasiliano Jorginho, che notando dei tifosi si è avvicinato a loro per firmare autografi, finendo per autografare anche entrambe le maglie di Justin. Un gesto che potrebbe essere benvisto da molti ma che non è stato apprezzato dal protagonista, che ha commentato in maniera delusa l’accaduto su Twitter.

“Ieri ho provato a far firmare a Chistian Pulisic le sua maglie degli USA e del Borussia Dortmund all’allenamento del Chelsea (non l’ha fatto). Invece Jorginho si è avvicinato e ha firmato in maniera scioccante entrambe le maglie senza chiedere il permesso. Non ho idea del motivo, nessun altro l’ha fatto. Le mie maglie ora sono rovinate e sono molto deluso”. Il tutto correlato anche di video che testimonia quanto accaduto, con le maglie del tifoso appoggiate sulla grata e firmate dall’ex Napoli.

Un gesto che sicuramente è stato fatto in buonafede e che sarebbe stato probabilmente apprezzato dalla maggior parte dei tifosi, ma che ha fatto vivere un brutto quarto d’ora a Justin.