Totti esce allo scoperto: il bacio con la nuova fiamma sconvolge il web

Giorni caldissimi a Roma e non solo per il caldo estivo. Con il calciomercato che è, finalmente, entrato nel vivo un’altra vicenda è sulla bocca di tutti gli abitanti della Capitale.

È notizia recente, infatti, la fine del matrimonio tra la leggenda giallorossa Francesco Totti e Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma sarebbe uscito allo scoperto con la nuova fiamma. A scatenare il web è stata una foto di un bacio tra i due.

La coppia di Roma è scoppiata: Totti e Ilary si separano

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati per anni una delle coppie più famose e ammirate in Italia. Lui, calciatore, capitano della Roma e 10 della nazionale, giovane, atletico. Lei, romana, bellissima, già famosa nel mondo dello spettacolo poi divenuta conduttrice. In oltre 15 anni insieme i due si sono creati una famiglia con la nascita dei tre figli. Adesso, dopo le voci circolate e le categoriche smentite è arrivata anche l’ufficialità della separazione attraverso due comunicati inviati ad ANSA. Sui motivi della rottura se ne è detto di ogni. Si è detto di numerosi tradimenti perpetuati da entrambi sin dagli albori della loro relazione. Si vocifera che entrambi abbiano già dei nuovi compagni, c’è chi dice che Francesco abbia reagito al tradimento di Ilary e chi sostiene esattamente l’opposto.

In questo marasma mediatico è venuta a galla anche l’identità della presunta nuova compagna di Totti. Si tratta di Noemi Bocchi, 34 anni, di Roma e tifosa della Roma. La donna, che di professione farebbe la flower designer, oltre alla squadra giallorossa avrebbe con Francesco un’altra grande passione in comune: il padel. Pare, infatti, che i due abbiano suggellato la loro conoscenza proprio frequentando gli ambienti dello sport che ormai spopola in Italia e non solo.

Bacio con la nuova fiamma: Totti e Noemi escono allo scoperto

Ad attirare ancor di più l’attenzione sulle vicende amorose di Totti avrebbe contribuito una foto circolata negli ultimi giorni sul web. La foto ritrarrebbe i due che si baciano con la città di Roma sullo sfondo.

Sembrerebbe come un annuncio ufficiale della relazione tra i due, se non fosse che la donna in foto con Totti non è Noemi ma Ilary Blasi.

Le due donne, infatti, si somigliano parecchio e ad una prima occhiata si potrebbe facilmente cadere in errore. La foto ha fatto il giro del web quando è apparsa su profili social di Noemi Bocchi, in seguito rivelatisi falsi. Ma spulciando nel profilo di Francesco Totti si ritrova la stessa foto, risalente al 2018, con annesso tag all’ex moglie e la didascalia “Io, te e Roma. Auguri amore mio“.