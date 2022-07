Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in dolce attesa? La confessione: “Tempi maturi…”

Una delle coppie più famose e affiatate del mondo dello spettacolo italiano è, senza dubbio, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due ragazzi sono molto innamorati e, di recente, l’ex ciclista ha rivelato di sentirsi pronto per diventare papà.

Cecilia, come tutti saprete, è una modella, influencer e imprenditrice argentina, sorella minore di Belén e Jeremias Rodriguez. Nel corso della sua carriera, inoltre, la giovane Rodriguez ha anche partecipato ad alcuni reality televisivi, conquistando così non solo il cuore dei suoi milioni di follower su Instagram, ma anche dei telespettatori della televisione italiana.

Ignazio, invece, è un giovane ex atleta, figlio del celebre ciclista Francesco Moser. Dopo aver accantonato l’attività sportiva a livello professionale, Ignazio ha deciso di intraprendere la carriera televisiva e anche lui, come la sua dolce metà, ha preso parte ad alcuni dei reality più seguiti della tv.

La storia d’amore tra Ignazio e Cecilia è nata nel 2015, anno in cui entrambi hanno preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un breve periodo di crisi che li ha visti prendere momentaneamente strade diverse, i due sono tornati insieme, hanno preso casa e sono più uniti e innamorati che mai. Il loro rapporto, ad oggi, è stabile e saldo, così tanto da aver reso Ignazio Moser pronto ad avere un bambino. Ecco, a tal proposito, quali sono state le rivelazioni dell’ex ciclista.

Pronti per allargare la famiglia

Avere un bambino rappresenta una delle gioie più grandi della vita! Decidere di diventare genitori è una scelta importante, da prendere solo quando si reputa che sia arrivato il momento giusto. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da circa cinque anni, e nel corso della recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex ciclista ha rivelato di essere pronto ad allargare la famiglia: “I tempi sono maturi visto che abbiamo preso da poco un appartamento nuovo e più spazioso di quello precedente… È chiaro che ci stiamo preparando all’eventualità del lieto evento”. Per diventare genitori è necessario avere un rapporto solido e stabile con il proprio partner e, ogni coppia, custodisce il segreto del proprio successo. Ignazio Moser, a tal proposito, nel corso dell’intervista precedentemente citata ha affermato: “È fondamentale per noi avere spazi autonomi: per me, da trascorrere a Trento con la mia famiglia, per lei con le amiche…”

Fare pratica con i nipoti

Con i bambini, tuttavia, Ignazio Moser ha già sviluppato una certa dimestichezza! Nel corso dell’intervista precedentemente citata, infatti, l’ex ciclista ha speso delle bellissime parole per la piccola Luna Marì, la secondogenita di sua cognata Belén: “È una bimba vivace, come tutte le donne di casa Rodriguez, e ha portato una ventata di allegria in famiglia”.

Ignazio, dunque, è molto felice di ricoprire il ruolo di zio, e lo sarà ancor di più quando, insieme alla sua Cecilia, diventeranno genitori!