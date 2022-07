Emanuel Caserio è fidanzato? L’attore beccato così proprio insieme alla bellissima attrice [FOTO]

Lo scatto sembrerebbe lasciare pochi dubbi: ecco come è stato beccato l’attore de Il Paradiso delle Signore e protagonista di Oggi è un altro giorno, Emanuel Caserio.

Lui è uno degli attori più amati del piccolo schermo, talentuoso protagonista di una delle serie cult di Viale Mazzini più amate dal grande pubblico, ovvero Il Paradiso delle Signore.

Stiamo parlando di Emanuel Caserio che, nella serie in onda in daytime su Rai Uno, interpreta Salvatore Amato. Ma Caserio, negli ultimi mesi, è diventato noto anche per un altro ruolo, sempre da protagonista, su Rai Uno.

Da mesi, infatti, fa parte della cosiddetta squadra degli affetti stabili del talk, condotto sempre in daytime su Rai Uno da Serena Bertone, Oggi è un altro giorno, insieme a Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Samuel Peron e Memo Remigi.

Vita privata di Emanuel Caserio

A Emanuel Caserio, nel corso dei mesi, sono stati attribuiti vari flirt, mai del tutto confermati. L’attore, in realtà, è molto riservato e cerca di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori del mondo del gossip e dello spettacolo. In passato è sembrato esserci del tenero per la sua collega di Oggi è un altro giorno Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power. I fan ci hanno sperato – sono amatissimi entrambi dal grande pubblico – ma tra loro, a quanto pare, c’è soltanto una bellissima amicizia, nulla di più.

Anche sui social, di norma, Emanuel Caserio non si è mai mostrato in dolce compagnia, a differenza delle ultime settimane. Già perché i fan dell’attore non hanno potuto non notare gli scatti insieme all’attrice – e collega de Il Paradiso delle Signore – Chiara Russo. Quest’ultima, nella serie cult Rai, interpreta Maria Puglisi. Cosa c’è tra loro?

Lo scatto di Chiara Russo

In una storia postata sul suo account Instagram ufficiale – e ricondivisa dall’attore che interpreta Salvatore Amato – Chiara Russo ha pubblicato uno scatto insieme proprio a Emanuel Caserio, con tanto di cuore. I due, abbracciati, sembrano piuttosto complici mentre leggono uno dei copioni delle puntate che stanno registrando in questi giorni a Roma de Il Paradiso delle Signore.

I due sono stati visti insieme a Roma ma non è chiaro se siano soltanto amici o c’è dell’altro. Nelle scorse settimane sono stati insieme a New York e negli scatti sembravano essere davvero felici insieme. I telespettatori aspettano e sperano.