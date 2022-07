Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker fanno sul serio: presentazioni in famiglia

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono passati alle presentazioni ufficiali in famiglia: l’incredibile indiscrezione sulla neo coppia.

Loro sono certamente i più paparazzati di questa torrida estate 2022. Stiamo parlando della conduttrice di Striscia la Notizia, All Together Now e Michelle Impossibile, Michelle Hunziker e del noto medico ed ex Grande Fratello Giovanni Angiolini.

I due, in queste settimane, sono stati fotografati insieme per le strade di Milano, abbracciati e mano nella mano in un romantico weekend a Parigi e, infine, in questi giorni su uno yatch tra le acque limpide della Sardegna.

Malgrado il grande pubblico sia a conoscenza, e sia entusiasta, di questa nuova storia d’amore della conduttrice Mediaset, i due non hanno ancora ufficializzato la loro relazione.

La presentazione in famiglia

Tra i due, dunque, tutto va a gonfie vele, anche se negli ultimi giorni si erano paventate voci di una possibile prima crisi della coppia. In realtà, le cose stanno diversamente: semplicemente Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker si stavano godendo le vacanze con le rispettive famiglie. Ma, come ha scoperto il settimanale Nuovo che ha pubblicato scatti per le strade di Milano, anche un altro passo è stato compiuto dalla coppia. L’ex gieffino e medico, infatti, è stato presentato dalla conduttrice Mediaset e sua figlia Aurora – nata dal primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti – e al compagno di quest’ultima, l’ingegnere Goffredo Cenza. Una decisione, quella della Hunziker, non di poco conto e che evidenzia di fatto quanto sia serie questa storia d’amore.

Come si sono conosciuti i due

Giovanni Angiolini, che in passato ha partecipato al Grande Fratello, è un medico e chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Vive e lavora ad Alghero, nella sua Sardegna, ma si sposta per lavoro – e da qualche tempo, dunque, anche per amore – a Milano.

A far conoscere i due, contrariamente a quanto si è detto all’inizio della loro storia d’amore, ovvero ad una cena di amici, è stata una grande passione in comune, lo sport. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.