Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, in che rapporti sono oggi? La confessione: “La gente sogna l’amore…”

Quali sono oggi i rapporti tra il ballerino Raimondo Todaro e la conduttrice Elisa Isoardi? L’ex padrona di casa de La prova del cuoco rivela tutto.

Due personaggi del piccolo schermo nostrano amatissimi dal grande pubblico. Lei, conduttrice per anni di uno dei programmi storici di Rai Uno, La prova del cuoco. Lui, dopo essere stato il protagonista di Ballando con le Stelle, su Rai Uno, ha accettato una cattedra di danza nel talent di Canale 5, Amici.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, i quali, due stagioni fa, hanno conquistato insieme il grande pubblico di Ballando con le Stelle, gareggiando in coppia. Ma, come ricorderanno i telespettatori, sin dalle prime puntate dello show di Milly Carlucci, si sono sprecate le copertine gossip patinate per loro.

Tra i due, infatti, sembrava essere nata una certa intesa e, in molti, erano convinti che tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma così non è stato: pochi mesi dopo, il ballerino è tornato insieme alla sua ex moglie, la ballerina Francesca Tocca.

Le parole di Elisa Isoardi

Nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo, Elisa Isoardi ha parlato della sua vita privata, dichiarandosi single. Inevitabile – dato il clamoroso mediatico creato al tempo – una domanda sui rapporti che ha oggi con l’ex ballerino di Ballando con le Stelle e professore di Amici, Raimondo Todaro. Ha spiegato la conduttrice: “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse”.

Il ritorno in tv

Dalla prossima domenica 11 settembre, dopo diversi anni, Elisa Isoardi tornerà al timone di un programma in casa Rai. Si tratta del talk Vorrei dirti che, il quale andrà in onda in daytime nella fascia che, su Rai Uno, prevede il cult Domenica In condotto da Mara Venire; mentre su Canale 5, allo stesso orario, ci sarà Maria De Filippi con Amici.

Sulla nuova trasmissione di Rai Due, Elisa Isoardi ha spiegato: “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta”.