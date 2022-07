Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi cambia tutto: look nuovo per la conduttrice [FOTO]

La padrona di casa de L’Isola dei Famosi è tornata in Italia dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti: prima tappa il suo hairstylist.

L’annuncio della separazione, dopo 17 anni di matrimonio, tra l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha gettato nello sconforto i tanti fan della coppia.

Si tratta, chiaramente, della notizia di questi giorni e, probabilmente, di tutta l’estate. Già perché col passare dei giorni continuano ad essere svelati retroscena e dietro le quinte di una delle separazioni più chiacchierate del mondo dello spettacolo nostrano.

Non si ferma dunque l’ondata mediatica, ma come stanno oggi le cose tra i due? Scopriamolo insieme.

Il silenzio dei due

Dopo l’annuncio, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di affrontare la situazione in maniera differente. L’ex capitano della Roma si è di fatti ritirato in silenzio, specie sui social, facendosi vedere poco. La conduttrice Mediaset ha invece preferito partire alla volta della Tanzania, in vacanza insieme ai figli e, pur continuando a postare regolarmente sui social, come del resto anticipato nel comunicato, non è più tornata sulla questione. Nemmeno quando, in questi giorni, alcuni amici vicini all’ormai ex coppia, hanno parlato di Totti che avrebbe fatto di tutto per evitare la separazione. Ma, stando ai rumors gossip e agli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi, l’ex numero dieci dei giallorossi avrebbe una nuova compagna, Noemi Bocchi.

Il ritorno in Italia di Ilary Blasi

Dicevamo, Ilary Blasi è tornata in Italia e, come prima cosa, ha fatto visita alla sua storica hairstylist Alessia Solidani, che si trova in zona Eur. Lo sappiamo perché Federico, uno degli storici collaboratori di Solidani, ha pubblicato uno scatto mentre era nel salone proprio in compagnia della conduttrice Mediaset.

Ma cosa ha fatto Ilary Blasi? Nessun taglio drastico, la conduttrice ha ravvivato il suo biondo dopo il viaggio in Tanzania. Inoltre, la padrona di casa de L’Isola dei Famosi ha fatto una piega extra liscia con fila laterale. Bellissima, ora Blasi si godrà il resto delle vacanze prima di tornare al lavoro a Cologno Monzese già dagli inizi di settembre.