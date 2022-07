Guendalina Tavassi, dopo L’Isola dei Famosi cambia totalmente lavoro: cosa fa oggi l’ex naufraga

“Potete rifarvi tutto”: è la dichiarazione di Guendalina Tavassi, ora impegnata come accompagnatrice di viaggi in Turchia per operazioni di chirurgia estetica.

La chirurgia estetica sembra essere diventato l’argomento più gettonato tra i volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. Fin qui nulla di cui sorprendersi, se non fosse che da protagoniste di interventi e punturine le star sono diventate una sorta di ambasciatori della medicina estetica.

Dopo l’uscita inaspettata del primo singolo sul tema, pubblicato da Maria Tona, ex dama di “Uomini e Donne” nonché fondatrice della “Tona Clinic”, anche Guendalina Tavassi sembra essersi lanciata a capofitto in questo settore.

Questa volta non si tratta di cliniche o canzoni, ma di un servizio che in pochi si aspetterebbero: quello dei viaggi organizzati in Turchia, non certo per farsi una bella vacanza all’estero, ma per sottoporsi a interventi di chirurgia estetica.

Accompagnatrice di viaggi in Turchia: la nuova occupazione di Guendalina Tavassi

Ad annunciarlo è stata la stessa Guendalina Tavassi sul suo profilo Instagram. “Vi spiego bene tutto adesso perché altrimenti non capite”, ha esordito, “Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, per il trapianto dei capelli, per i denti, per il naso, per i glutei, per l’addominoplastica. Potete rifarvi tutto, qualsiasi operazione. Dovete compilare il modulo e leggere bene tutto […] I chirurghi sono i migliori al mondo, i nostri chirurghi vanno a fare i master in Turchia. Mi ci sono operata io, tutta la mia famiglia e le mie amiche, ma anche tante persone qui su Instagram che ancora mi ringraziano”. Il prossimo viaggio di gruppo partirà nel mese di ottobre e sarà proprio lei a consigliare e supportare i partecipanti prima e dopo l’intervento in Turchia.

Guendalina Tavassi a “L’isola dei Famosi”

Che Guendalina Tavassi avesse delle buone dote di leadership era diventato ormai chiaro a tutti. Con la sua partecipazione all’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”, l’ex gieffina ha avuto modo di mostrarsi ai telespettatori a 360 gradi. La sua carica esplosiva l’ha resa una delle naufraghe più amate dal pubblico, tanto che tutti avrebbero scommesso sulla sua vittoria se non avesse deciso di abbandonare il programma prima del prolungamento ufficiale. “Devo andare per motivi di cui non posso parlare qui”, aveva dichiarato, riferendosi probabilmente alle complesse questioni famigliari. Di fatto, però, nessuno ha dimenticato il suo volto e nemmeno il suo carattere. Pertanto, le probabilità di rivederla sul piccolo schermo sono veramente lontanissime dallo zero!