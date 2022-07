Perché Meghan Markle ha sposato il principe Harry? Le ultime scottanti rivelazioni: “Lei voleva a tutti i costi…”

Meghan e Harry, Harry e Meghan… quante volte abbiamo sentito parlare di loro? Molte, certo, specie da quando la coppia ha deciso di vivere lontano dall’Inghilterra e da Buckingham Palace. Di recente, i riflettori si sono accesi ancora una volta proprio sulla duchessa di Sussex, e sulle ragioni per le quali avrebbe deciso di sposare il principe Harry.

Il 19 maggio 2018, nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor, sono state celebrate le nozze tra il principe Harry e l’attrice statunitense, ex interprete della serie tv Suits, Meghan Markle. Il giorno in cui i due si sono uniti in matrimonio hanno ricevuto dalla regina Elisabetta il titolo di duca e duchessa di Sussex e, insieme, avrebbero dovuto iniziare la loro vita in qualità di coppia reale.

E così è stato, per qualche tempo, fino a quando i rapporti tra Meghan e Harry e la famiglia del principe non si sono incrinati. Dopo la nascita del loro primogenito, Archie, i neosposi hanno deciso di lasciare l’Inghilterra, trasferirsi in California e costruirsi una nuova vita, dando inizio al fenomeno conosciuto con il nome di “Megxit”.

Sui motivi per i quali i duchi di Sussex abbiano deciso di allontanarsi dalla famiglia reale si è molto discusso, ma di recente l’attenzione si è spostata esclusivamente su Meghan Markle, e sulle ragione che l’avrebbero spinta a diventare la moglie del principe Harry. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Meghan aveva un piano?

Di recente, il celebre scrittore britannico Tom Bower ha pubblicato il suo ultimo libro, una biografia intitolata Revenge: Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor. Tra le pagine del racconto si legge chiaramente che Meghan Markle avrebbe deciso di sposare il principe Harry per aumentare la sua popolarità. Tale affermazione ottenuta da Bower e che, successivamente, ha riportato nel suo libro, è stata affrontata anche in una puntata della trasmissione Good Morning Britain, condotta da Ben Shephard e Charlotte Hawkins. In tale occasione, l’autore del libro ha affermato: “È sbagliato dire che (Meghan, ndr) era un’attrice famosa, perché non è vero. Era un’attrice di terza categoria, e Suits era visto solo da un milione di persone”. Malgrado Shephard abbia controbattuto dicendo che “Suits è una serie seguita in tutto il mondo, quindi la gente sapeva (Meghan, ndr) chi fosse, anche prima del matrimonio”, Tom Bower ha continuato a sostenere la tesi descritta nel suo libro dichiarando, inoltre, che la duchessa è riuscita a ottenere la copertina di Vanity Fair solo dopo aver iniziato la frequentazione con il principe Harry.

La dura vita di un insider

Secondo quanto riportato da Tom Bower, dunque, “lei annunciò a suo padre che voleva essere famosa e camminare sul tappeto rosso, sposando Harry realizzò esattamente questa ambizione.”

Ma come ha fatto Bower a riceve tutte queste informazioni? A svelarlo, nel programma televisivo precedentemente citato, è stato lui stesso: “È stata una corsa in salita, ma sono riuscito ad avvicinare circa ottanta persone. Ho passato al setaccio tutto, non ho mai inserito cose che non fossero vere e che non potessero essere verificate”.