Uomini e Donne, dopo le critiche Maria De Filippi cambia tutto: “Sarà obbligatorio…”

Fervono i preparativi per la nuova stagione del popolare dating show di Canale 5: continuano le indiscrezioni sul cast.

Nato nel settembre del 1996 da un’idea di Maria De Filippi, lo scorso 1° giugno si è concluso l’ennesimo capitolo del celebre dating show di casa Mediaset. Con una media di share del 23,5% e più di 2 milioni e mezzo di telespettatori, anche quest’anno “Uomini e Donne” si è confermato uno dei programmi più seguiti del quinto canale.

Come di consueto, il pubblico è stato conquistato dagli amori del trono classico e del trono over, tanto subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata, sul web sono iniziate a circolare le domande circa i futuri protagonisti della trasmissione.

Nessun dubbio sulla presenza di “Uomini e Donne” tra le proposte del palinsesto autunnale in via di definizione a Cologno Monzese. Vista la consolidata capacità della padrona di casa di tenere i telespettatori incollati allo schermo, nessuno ha temuto di dover dire addio a dame e cavalieri. Ma chi saranno i protagonisti della prossima edizione?

“Uomini e Donne”: i requisiti fondamentali per partecipare

Partiamo col dire che la produzione ha idee molto chiare sulle caratteristiche che i partecipanti dovranno avere. Su “Uomini e Donne” magazine si legge: “Ovviamente in fase di casting ci sono dei requisiti fondamentali che devono essere rispettati. Uomini e Donne è un programma dove si viene a cercare l’amore, quindi è obbligatorio che i partecipanti siano assolutamente single, liberi da legami sentimentali e che abbiano voglia di innamorarsi oltre che fare esperienza in sé per sé”. Non trattandosi di un provino in cui vengono giudicate delle capacità o dei talenti particolari, il requisito fondamentale si riduce a uno: “Diventa importante che la persona in fase di colloquio riesca ad esprimere la motivazione che la spinge a partecipare nel modo più spontaneo possibile”. L’obiettivo è quello di riuscire a conquistare il pubblico: “È proprio il modo nel quale le persone si raccontano che può suscitare l’interesse e la curiosità in chi l’ascolta”.

Marcello Messina: l’ex cavaliere si prepara a tornare in scena?

A proposito dei protagonisti che potrebbero animare il parterre della prossima edizione di “Uomini e Donne”, l’ultima indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni parla di un possibile ritorno di Marcello Messina. Quest’ultimo si era presentato al dating show di Maria De Filippi un anno fa e aveva subito trovato una certa affinità con da Ida Platano. La loro relazione, tuttavia, non era andata molto lontano e aveva lasciato il posto alla frequentazione con Marika Geraci, la quale, dopo qualche uscita, aveva deciso di non andare oltre. Per l’agente immobiliare è stata poi la volta di Nancy e di Jessica Serra: due conoscenze, anche queste, esauritesi in breve tempo. Alla fine, Marcello Messina ha deciso di abbandonare il programma per Viviana, oculista salentina conosciuta lontano dai riflettori e che avrebbe conquistato il suo cuore. In un’intervista concessa a Tuttoilgossip.it, l’ex cavaliere aveva confessato che gli sarebbe piaciuto tornare a “Uomini e Donne” in qualità di opinionista. Cosa dobbiamo aspettarci?