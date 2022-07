Andrea Della Cioppa, il retroscena che non ti aspetti: “Tina? Mi è sempre stata simpatica e…”

Nel corso degli ultimi mesi ha iniziato a circolare sul Web la voce di una presunta simpatia nata tra gli ex corteggiatori di Uomini e Donne Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese. Sarà davvero così?

I sentimenti e le emozioni sono le fondamenta sulle quali si regge il celebre dating show di Maria De Filippi. Uomini e donne di tutte le età, infatti, decidono di partecipare al programma proprio per trovare l’amore; non sempre, però, le cose vanno come ci si era prefissati.

Il giovane Andrea Della Cioppa è stato uno dei corteggiatori della tronista Veronica Rimondi della passata edizione di UeD. Tra i due è nata, innegabilmente, una profonda sintonia, ma nonostante ciò, Veronica ha scelto di uscire dalla trasmissione con Matteo Farnea con il quale, a tutt’oggi, condivide una meravigliosa storia d’amore.

Andrea, dunque, è attualmente single, ma dopo una diretta avvenuta sui social, il pettegolezzo inerente a un presunto flirt tra lui e Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, ha iniziato a farsi sempre più insistente. Come stanno davvero le cose tra i due? A rivelarlo, nel corso di un’intervista, è stato lo stesso Della Cioppa.

Andrea Della Cioppa e la natura del rapporto con Lilli Pugliese

Tutti ricorderete Lilli Pugliese nelle vesti di corteggiatrice di Luca Salatino. La giovane studentessa, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne proprio per conquistare l’affascinante chef romano il quale, però, al termine del suo percorso sul trono, ha scelto di uscire dal programma con Soraia Ceruti. Dopo una diretta avvenuta su Instagram, come precedentemente accennato, hanno iniziato a prendere vita rumors inerenti a un possibile flirt tra la dolce Lilli e Andrea Della Cioppa. A smentire tale voce è stato Andrea, nel corso di un’intervista rilasciata la settimanale Mio: “Tutto è partito da una diretta Instagram in cui ci siamo divertiti a stuzzicarci. Ma era ironia, nulla di più. Nella vita di tutti i giorni faccio spesso ricorso all’ironia”.

Prendere la vita con filosofia

Andrea Della Cioppa, dunque, è stato la “non-scelta” della tronista Veronica Rimondi, ma l’ex corteggiatore ha accettato ciò che è stato con grande senso di praticità. Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni di Andrea nel corso dell’intervista precedentemente citata: “Mi piaceva, ma certo non ne ero innamorato. Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché le piaceva di più“.

Nonostante l’esito del suo percorso, Della Cioppa porta con sé il bellissimo ricordo del rapporto con l’opinionista Tina Cipollari la quale, nel corso delle puntate, ha spesso spalleggiato il giovane ex corteggiatore. Sempre nel corso della suddetta intervista, a proposito di Tina, Andrea ha affermato: “Tina mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ sé stessa”.