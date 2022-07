“Lui latin lover? Dall’altra parte invece…”, il clamoroso retroscena tra Totti e Blasi di chi conosce bene la coppia

Nonostante siano già trascorse quasi due settimane dall’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tale notizia continua a essere uno dei temi di cui al momento si parla di più. Di recente, a dire la sua è stato un noto imprenditore, molto amico dell’ex capitano della Roma.

L’11 giugno, come è oramai noto a tutti, sono stati rilasciati dall’Ansa due comunicati, nei quali sia Francesco sia Ilary hanno annunciato all’opinione pubblica la fine del loro matrimonio. La notizia, ovviamente, ha lasciato tutti di stucco, perché nessuno avrebbe mai immaginato che, un giorno, la coppia Blasi-Totti sarebbe potuta “scoppiare”.

Dopo l’uscita dei due comunicati, i diretti interessati non hanno più rilasciato alcuna dichiarazione sull’accaduto, anzi. Francesco Totti, infatti, nelle ultime settimane è quasi sparito dai social; Ilary Blasi, invece, è volata in Tanzania con i figli, per concedersi un periodo di tempo lontano da tutto e da tutti.

Di recente, però, nel corso di un’intervista rilasciata a un noto settimanale, a dire la sua sulla separazione tra Totti e la Blasi è stato Alex Nuccetelli: ex marito di Antonella Mosetti e grande amico di Francesco.

Le rivelazioni di Alex Nuccetelli

Non tutti sanno che Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, ha un profondo legame di amicizia con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Alex, dunque, in questi anni è sempre stato vicino al calciatore, motivo per il quale, di recente, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. Nel corso di essa, l’imprenditore ha espresso la sua opinione inerente alla separazione tra Totti e Ilary Blasi. Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni di Nuccetelli: “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary. Io ho visto Francesco rincorrere l’amore della moglie fin dall’inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi”. Alex Nuccetelli, successivamente, sempre durante la suddetta intervista, ha anche affermato quanto segue: “Molti dipingono Francesco come un latin lover, ma in realtà anche dall’altra parte…”

Il momento in cui la crisi ha avuto inizio

Già alcune settimane prima che la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti diventasse ufficiale, le voci di una presunta crisi tra i due avevano iniziato a circolare. La smentita da parte dei diretti interessati, tuttavia, è arrivata quasi subito. Alla luce dei nuovi eventi, però, è oramai noto che una crisi ci fosse eccome, ma quando è iniziata?

Alcune indiscrezioni sostengono che “l’inizio della fine” risalga al mese di novembre; il gossip, invece, fa riferimento addirittura alla primavera del 2021, periodo in cui la sorella di Ilary non ha più ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione di Totti.