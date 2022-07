GF Vip, Alfonso Signorini incassa il clamoroso no: “Non vado in tv a parlare a vanvera”

Alfonso Signorini ha incassato un secco rifiuto da uno dei volti più noti del piccolo schermo nostrano, il quale da anni declina l’invito della produzione del GF Vip.

Continuano senza sosta i provini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, condotto dal prossimo lunedì 12 settembre – anche se manca ancora l’ufficialità sulla data – da Alfonso Signorini su Canale 5. Il conduttore spera di poter chiudere il cast entro agosto, ma staremo a vedere.

Al momento circolano numerosi nomi ma, a quanto sembra, soltanto in pochi avrebbero realmente già firmato. Tra questi, la giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa, l’ex compagno di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’influencer Asia Gianese, l’attore Max Felicitas e la schermitrice Antonella Fiordelisi.

Ma non sono certo mancati anche i rifiuti e quelli che hanno subito declinato una possibile offerta, come lui, il volto più noto delle televendite e delle telepromozioni del piccolo schermo nostrano.

Le parole di Giorgio Mastrota

Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo, il popolare volto tv Giorgio Mastrota ha parlato della sua vita privata, ma anche dei progetti futuri in tv. E, tra questi, non ci sarà il Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, Mastrota, era stato più volte accostato al popolare reality di Canale 5, ma la sua versione dei fatti è stata chiara. Ha spiegato: “Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano neppure più. Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no. Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera”. Insomma, dopo Elisa Esposito e Diego Armando Maradona Jr., Alfonso Signorini ha incassato un altro no.

Prossimo al matrimonio

Qualche giorno fa, Giorgio Mastrota, ha annunciato che presto convolerà a nozze con la sua compagna Floribeth Gutierrez. I due fanno coppia fissa ormai da oltre dieci anni e hanno due bambini: Matilde, nata nel 2013 e Leonardo, nato nel 2017. Mastrota e Gutierrez hanno dovuto rimandare il loro matrimonio, previsto inizialmente nell’estate del 2020, a causa della pandemia.

Ha raccontato Mastrota: “Celebreremo le nozze in Valtellina entro Natale”. Nonostante i buoni rapporti, al matrimonio mancherà l’ex moglie del re delle televendite, ovvero l’attrice e conduttrice Natalia Estrada. Ha concluso: “Mi sembrerebbe una forzatura. Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre”.