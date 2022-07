Elodie cambia totalmente look: femme fatale nel video social

Essere versatili ed eclettici è un grande dono, sia dal punto di vista personale sia da quello lavorativo. Elodie, dall’inizio della sua splendida carriera fino a oggi, non ha mai smesso di dimostrare il suo straordinario talento artistico che, come presto avremo modo di constatare, non si limita solo al mondo della musica.

Dopo aver conquistato le vette delle classifiche musicali italiane, Elodie ha deciso di stupirci ancora una volta vestendo i panni della protagonista di un film la cui uscita nei cinema è prevista per il prossimo 22 settembre.

La pellicola in questione, diretta dal regista Pippo Mezzapesa, ha come titolo Ti mangio il cuore, ed è tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Per il suo primo ruolo da attrice, Elodie ha interpretato la moglie di un boss, e per calarsi nei panni del personaggio, come solo una vera attrice sa fare, la cantante ha anche apportato dei grandi cambiamenti al suo look e alla sua acconciatura. Ecco, a tal proposito, gli outfit di Elodie all’interno del film che la vede protagonista.

Il total-black la fa da padrone

Il 22 settembre uscirà nei cinema italiani Ti mangio il cuore, un film diretto dal regista Pippo Mezzapesa e tratto, come precedentemente accennato, dall’omonimo romanzo. La protagonista del film si chiama Marilena, una donna sposata con il boss dei Camporeale, ma innamorata di Andrea il quale, invece, appartiene alla famiglia dei Malatesta. A interpretare tale personaggio è la cantante Elodie la quale, per la prima volta nel corso della sua carriera, ha deciso di vestire i panni di attrice. L’artista, negli anni, ci ha sempre stupito con i suoi cambi di look e, in occasione della sua esperienza cinematografica lo ha fatto nuovamente. Nel film, infatti, Elodie esibirà prevalentemente abiti total black, giacche di pelle, scollature importanti, e liscissimi capelli portati con la riga centrale.

Una nuova avventura

I veri artisti si mettono continuamente alla prova, ed Elodie, senza dubbio, sa come farlo! Dopo essersi affermata nel campo musicale, infatti, la cantante non solo ha ricoperto il ruolo di modella, ma anche quello di conduttrice, dimostrando di essere un’artista a trecentosessanta gradi.

Il 22 settembre, grazie al ruolo da protagonista del film Ti mangio il cuore, Elodie compirà anche il suo debutto come attrice cinematografica e chissà che, in futuro, questo non possa accadere sempre più spesso.