Cristiano Ronaldo e il particolare intervento estetico al quale si è sottoposto

Secondo le notizie diffuse nelle scorse ore dai quotidiani spagnoli, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di sottoporsi ad un particolare trattamento estetico.

Nelle scorse ore Cristiano Ronaldo è tornato a far parlare di sé. Considerato uno dei calciatori migliori di tutti i tempi, oltre che uno dei marcatori più attivi, l’attaccante del Manchester Utd è ormai abituato alle attenzioni mediatiche.

Nato a Funchal nel 1985, nel corso della sua carriera ha militato nella Juventus, nel Real Madrid e nello Sporting Lisbona, con risultati eccezionali. Cinque volte pallore d’oro, con la nazionale portoghese (di cui è anche capitano) si è affermato come campione d’Europa nel 2016 ed ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

Ronaldo, come se non bastasse, è la persona più seguita al mondo su Instagram. Amato da milioni di persone per le sue doti calcistiche e non solo, è senza dubbio destinato ad essere ricordato come uno dei calciatori più influenti degli ultimi anni. Ma, nell’ultimo periodo, la sua carriera sembra in bilico.

Un futuro incerto

Il destino del calciatore, infatti, in questo momento è incerto: lui stesso ha affermato in diverse occasioni di voler lasciare il Manchester Utd. Desiderio reso ancora più forte dalle mancate qualificazioni alla UEFA Champions League. In base alle voci del calcio mercato internazionale, sarebbe intenzionato a cambiare squadra.

In molte hanno già espresso la loro volontà di accoglierlo: Paris Saint-Germain, ​​Chelsea, Atlético Madrid e Barcellona hanno puntato gli occhi su CR7 che, però, sembrerebbe non aver ancora preso una decisione definitiva. In un momento delicato come questo, il calciatore ha fatto ritorno sulle prime pagine dei giornali: la notizia, però, è lontana dal mondo dello sport.

L’iniezione di botox nei genitali

La novità che sta circolando sui giornali spagnoli, questa volta, non riguarda la carriera calcistica di Ronaldo. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Razon”, l’attaccante avrebbe deciso di sottoporsi ad un particolare intervento estetico.

Non sarebbe, certamente, la prima volta. In passato, infatti, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per far sparire le rughe del viso. Ma ora Ronaldo si è concentrato su un’altra parte del suo corpo attirando la curiosità dei fan.

Il calciatore si è sottoposto ad un trattamento molto popolare tra gli attori di film hard: un’iniezione di botox nei genitali. Si tratta di una tecnica utilizzata per aumentare lo spessore del membro fino a 2,5 centimetri, con una durata di circa due anni.