Sui social network, ed in particolare TikTok, sembrano essere tutti impazziti per una borsa in nylon, con uno design minimal ed un prezzo inferiore ai 15 euro. Per quale motivo è diventata così virale?

Negli scorsi giorni, sui social network, sono diventate virali le borse a tracolla di Uniqlo, un brand con sede in Giappone che si occupa della produzione e vendita di capi di abbigliamento casual. Si tratta di una semplice borsa a tracolla, con uno design all’insegna del minimalismo ed un prezzo inferiore ai 15 euro. Eppure è diventata così ricercata che i negozi hanno esaurito le loro scorte e sono stati costretti a limitare le vendite.

Tra i tanti video pubblicati su TikTok – dove è scoppiato il trend – ha fatto molto discutere quello di una giovane inglese che è andata fino a Barcellona solamente per comprare la sua tracolla. Sul social, l’hashtag #uniqlobag ha raggiunto i 17 milioni di visualizzazioni. Ma per quale motivo questa borsa sta facendo impazzire il web?

Comodità ed accessibilità: le nuove parole d’ordine

Il successo della borsa di Uniqlo potrebbe essere il segnale di una nuova tendenza. La tracolla ha conquistato la Gen Z – la più attiva su TikTok – non tanto per una questioni di stile, ma di praticità. Infatti, è stata paragonata alle più celebri borse di Mary Poppins o di Hermione Granger. La sua capienza è stata messa alla prova dai tiktoker che hanno provato ad infilarci dentro di tutto: dai pacchetti di biscotti alle trousse di trucchi, dalle bottiglie di Fanta ai libri.

La popolarità di questa bag è anche indice del cambiamento di rotta che sta coinvolgendo le nuove generazioni. Le grandi firme sembrano aver perso la loro importanza a favore di prodotti più accessibili. Non è più il logo a determinare la qualità di un capo d’abbigliamento o accessorio.

La borsa di Uniqlo, nella qua semplicità, ha colpito gli utenti dei social network grazie alla sua capienza ed adattabilità. Semplice da abbinare, comoda e spaziosa: a questo punto, la marca può benissimo passare in secondo piano.

Questo trend mostra anche l’impatto sempre maggiore nei social network nelle nostre vite: la cosiddetta hype culture – ovvero la tendenza di massa a cercare un determinato accessorio considerato unico o cult, arrivando a fare file infinite solamente per ottenerlo – ha reso una semplice borsa a tracolla un fenomeno sociale di cui sta parlando tutto il mondo.