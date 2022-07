Leggere è un’attività che comporta molti benefici, una pratica che tutti possono coltivare.

L’estate è la stagione in cui forse si è più invogliati a leggere, già perché in qualche modo si devono impiegare le lunghe ore trascorse sotto il sole e inoltre, non si potrà certo stare tutto il tempo attaccati al telefono.

I luoghi di mare hanno certamente qualche piccola libreria o qualche edicola ben fornita dove trovare qualcosa di interessante. Ma quali sono i vantaggi?

Leggere: non è solo un passatempo

Stando a quanto tramandato dagli antichi leggere è una vera medicina per l’anima. Per questo motivo non è solo un modo per far passare il tempo, ma ha notevoli benefici, dimostrati anche dalla scienza.

Perché bisogna leggere per vivere meglio