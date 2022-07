Totti, addio ad Ilary ma anche ad un altro grande amore | Ecco a chi ha dato “buca”

Dopo l’addio a Ilary, la vita di Francesco Totti è totalmente cambiata. Se prima la sua privacy era limitata ora è ridotta a zero tanto che l’ex capitano della Roma ha dovuto prendere delle decisioni drastiche. Come quella di dare “buca” ad un suo “grande amore”.

Non deve essere stata una settimana facile per Francesco Totti. La separazione da Ilary è stata una vera e propria tempesta che non accenna a diminuire. Tutti lo seguono e tutti vogliono sapere, ma lui cerca di “dribblare” come può.

È stato per questo motivo che ha dovuto prendere un decisione che in altri periodi non avrebbe mai preso. Rinunciando a quello che è uno dei suoi più grandi amori. Ecco cosa è successo.

Totti, addio ad Ilary ma anche ad un’altro grande amore

Subito dopo la separazione con la conduttrice di Mediaset, da quanto riportato dal settimanale Chi, che per primo ha pubblicato le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, Francesco Totti avrebbe saltato un evento che era in programma da diverso tempo. “A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi. Bobo Vieri, Christian Brocchi, Alessandro Matri. Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”. Ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini si è spinto anche oltre, ipotizzando, evidentemente da fonti ben informate, quale sia stato il vero motivo della rottura tra i due. Ilary a quanto pare non avrebbe perdonato a Francesco lo scandalo delle foto uscite sotto casa della Bocchi, perché in questo modo davanti a tutta Italia avrebbe fatto la figura della moglie tradita.

Totti: “nessuna relazione con altre”

Inoltre, da quanto viene raccontato dal settimanale, quando cominciarono a circolare le prime voci a febbraio sulla frequentazione del Capitano con Noemi, Totti negò fino alla morte, sia con Ilary che con i suoi amici.

Per questo motivo la Blasi durante l’intervista a Verissimo aveva attaccato i giornali, dicendo che avevano fatto una “figura di m…”, perché certa delle parole del marito. Che le cose siano andate così nessuno ne ha la certezza, ma a quanto pare un fondo di verità c’è sicuramente, visto l’epilogo della vicenda.