Bremer, l’avventura con la Juventus inizia in modo disastroso: tifosi indignati dal gesto

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Gleison Bremer con la maglia della Juventus. Una gaffe clamorosa che fa indignare i tifosi bianconeri.

Da poche ore il centrale brasiliano Gleison Bremer è diventato ufficialmente un calciatore della Juventus.

La trattativa condotta dalla squadra bianconera è stata veramente fulminea, dato che il giocatore aveva già un accordo con l’Inter e aspettava solo quello tra le società per completare il suo passaggio in nerazzurro.

La cessione di De Ligt al Bayern Monaco ha però portato 80 milioni di euro nelle casse della Juventus, parte dei quali sono stati reinvestiti immediatamente nell’arrivo del possente difensore, eletto l’anno scorso migliore nel suo ruolo in Serie A.

Un vero e proprio colpaccio che permette ai tifosi di non rimpiangere l’addio dell’olandese, che non ha lasciato veramente il segno in bianconero, e anche di sostituire al meglio Giorgio Chiellini, andato a concludere la carriera in MLS.

Doppia gaffe social, inizio con handicap

L’avventura bianconera di Gleison Bremer non inizia però certamente nel migliore dei modi. Già qualche giorno fa infatti il brasiliano aveva lasciato un like ad un post che lo ritraeva con la maglia nerazzurra, cosa non passata inosservata ai tifosi dell’Inter.

L’ultima gaffe riguarda però il suo addio ai tifosi granata, comunicato tramite un post su Instagram: “Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci…Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio lavorando e combattendo. Sono arrivato a torino come un ragazzo e questa squadra mi ha accompagnato rendendomi ciò che sono oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della mia crescita, non solo come giocatore ma soprattutto come uomo. Vi terrò tutti nel mio cuore. E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più”.

Un messaggio molto toccante che sicuramente non sarà piaciuto ai suoi nuovi tifosi. Torino e Juventus, si sà, sono rivali da sempre, dato che condividono la stessa città, e quello tra le due compagini è uno dei derby più sentiti in Serie A. Quel messaggio finale “…avrete sempre un tifoso in più” fa sicuramente storcere il naso a tutti i tifosi bianconeri, pronti comunque a perdonarlo se Bremer dovesse confermare le ottime prestazioni che ha fatto vedere in campo lo scorso anno.