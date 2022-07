Basta scaricare un’app gratuita per avere un buono Amazon, boom di download, scadenza 31/7

Amazon mette a disposizione una promozione molto interessante che consente di avere un buono da spendere subito sul suo store semplicemente scaricando un’App gratuita.

Si tratta sicuramente di un’occasione di risparmio molto particolare e molto semplice e quindi non stupisce che la promozione stia piacendo un po’ a tutti.

Vediamo come funziona anche perché si tratta davvero di una procedura semplicissima. In questo periodo le famiglie sono sempre alla ricerca di bonus o di strumenti per risparmiare.

Un buono da avere in un istante

Come sappiamo Amazon è uno store on-line gigantesco e quindi un bel buono Amazon chiaramente in un periodo come questo di forti rincari, può essere sicuramente qualcosa di gradito.

C’è chi lo chiama bonus Amazon o chi semplicemente buono spesa Amazon ma comunque sia questo buono vale 10 euro e per averlo basta scaricare un’app gratuita sul proprio smartphone. Questa promozione è riservata agli utenti Amazon Prime. Amazon Prime è il servizio che permette di avere le spedizioni gratuite su tantissimi prodotti. In più Amazon Prime video consente anche di avere il popolare servizio di streaming gratuito e quindi tantissimi italiani hanno attivo questo servizio.

Ottenerlo è semplicissimo

Per chi abbia Amazon Prime c’è la possibilità di avere 10 euro di buono da spendere su un carrello di almeno 30 euro semplicemente scaricando l’app gratuita Amazon foto. Amazon foto è una di quelle App che consente di avere le fotografie del nostro smartphone conservate su un Cloud. Dunque Amazon foto è un’applicazione di quelle che permette agli utenti di poter vedere le foto anche su altri dispositivi e non solo sullo smartphone da cui sono state fatte. Ma il vantaggio fondamentale è che se lo smartphone dovesse guastarsi le foto sono tutte conservate sul Cloud

I termini per evitare di perdere il buono

Amazon foto è completamente gratuita ma Amazon per spingere questo servizio sta regalando 10 euro a chiunque la installi sul cellulare. Ma attenzione però perché l’installazione deve avvenire entro il 31 luglio altrimenti non si ha diritto ai €10 di buono. I 10 euro di buono andranno poi spesi entro il 15 agosto. Dunque ricapitolando bisogna scaricare l’applicazione entro la fine di luglio e poi il buono si può spendere quando si vuole entro la scadenza del 15 agosto.