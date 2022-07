Bonus bebè da €300: il regalo per le famiglie cumulabile con l’Assegno Unico

Vediamo un nuovo aiuto che è cumulabile con l’assegno unico universale.

Oggi le famiglie specialmente quando hanno figli a carico sono sempre alla ricerca di bonus per riuscire ad andare avanti nonostante la crisi.

Tutto aumenta di prezzo ma i bonus per i figli a carico sono veramente pochi. Il fatto è che con l’arrivo dell’assegno unico universale il governo ha fatto piazza pulita di quasi tutti i bonus che esistevano prima.

Pochi bonus con l’assegno unico

L’assegno unico universale sicuramente è stata una novità gradita da tutte quelle famiglie che ne beneficiano ma molte altre sono scontente del fatto che praticamente tutti i bonus che c’erano prima sono scomparsi.

Uno dei bonus che è stato eliminato dall’assegno unico è il bonus bebè. Il bonus bebè erogava a €800 di premio alla nascita per ogni bambino messo al mondo. Tuttavia il bonus bebè adesso può ritornare in una forma diversa e vale 300 euro. Infatti il bonus bebè così come gli assegni familiari sono stati cancellati dall’arrivo dell’assegno unico. Tuttavia è utile ricordare che alcuni bonus in realtà sono rimasti attivi. Per esempio sono ancora attivi il bonus nido e il bonus musica.

Il nuovo bonus da cumulare

Sia il bonus nido che il bonus musica sono cumulabili con l’assegno unico. Il bonus nido si può chiedere da zero a tre anni mentre il bonus musica si può chiedere dai 5 ai 18 anni. Mentre il bonus nido agevola le spese del nido pubblico e privato, il bonus musica offre €1000 di detrazione Irpef per le spese dell’educazione musicale. Tuttavia se è vero che il bonus bebè è stato cancellato così come tanti altri bonus, oggi le famiglie sanno benissimo che i bonus famiglia più interessanti non vengono più dal governo centrale ma vengono proprio dalle amministrazioni locali.

Premi alla nascita e bonus scuola

Infatti sono tanti i comuni, le province e le regioni che erogano bonus per i bimbi appena nati o anche bonus per la scuola. Un esempio molto interessante sono i baby kit erogati in Liguria o anche il bonus bebè alla nascita di 300 euro del Comune di Castel Mella. Proprio per questo è importante che le famiglie verifichino sui siti ufficiali dei comuni, provincie e regioni di appartenenza l’erogazione di nuovi bonus.