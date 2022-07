Inzaghi prova a piazzare un colpo incredibile: il sì potrebbe arrivare subito

Dopo la grossa delusione per i mancati arrivi di Dybala e Bremer l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro per cercare di riscattarsi con un grande acquisto: il buon esito dell’affare potrebbe anche arrivare già nelle prossime ore.

I nerazzurri vogliono puntare a migliorare i risultati della passata stagione nonostante i problemi finanziari che in questi giorni stanno complicando e n0n poco il calciomercato.

Non è un momento facile quello che stanno vivendo tutti i tifosi dell’Inter. Dopo la delusione dello scudetto perso ai danni dei cugini rossoneri sono infatti arrivate nel giro di due giorni le notizie dell’addio a due degli obiettivi principali di questo calciomercato: Dybala e Bremer. Il primo ha scelto la Roma dopo una trattativa andata troppo a rilento con i nerazzurri, il secondo invece ha ceduto alla fine all’offerta economicamente più vantaggiosa della Juventus.

Due colpi bassi che hanno un po’ smorzato l’entusiasmo che si era venuto a creare all’inizio di questa sessione estiva. Marotta infatti è stato capace di portare all’Inter giovani molto interessanti come Bellanova, Onana e Asllani, un giocatore di grande esperienza e duttilità come Mkhitaryan e soprattutto di mandare a buon fine il ritorno di Romelu Lukaku. L’ago della bilancia lo sposterà la permanenza o meno di uno dei calciatori più amati dai tifosi: Milan Skriniar.

Il difensore slovacco avrebbe dovuto rappresentare la vittima sacrificale per finanziare il mercato, ma alla fine il mancato approdo di Bremer potrebbe farlo rimanere. Quel che è certo è che l’Inter deve chiudere il bilancio a giugno dell’anno prossimo con un attivo di 60 milioni. Una cifra che solo un big come Skriniar potrebbe portare nelle casse nerazzurre viste le difficoltà nel liberarsi degli esuberi.

Marotta ha pronto il colpo in canna: ecco che cosa può accadere

Quel che è certo è che l’Inter dovrà intervenire in difesa anche se il calciatore slovacco rimanesse. L’addio di Ranocchia, passato al Monza a parametro zero, impone infatti ai nerazzurri di cautelarsi con un centrale di sicuro affidamento. De Vrij infatti nella passata stagione non ha più dato quelle garanzie a cui aveva abituato sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello degli infortuni. Per questo motivo l’obiettivo numero uno dopo l’addio a Bremer ha solo un nome: Nikola Milenkovic.

Il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e ha già comunicato al club di non avere intenzione di rinnovare. Il serbo rappresenta perciò una grossa occasione per molte big, che stanno cercando la formula più vantaggiosa per accaparrarselo. La dirigenza viola chiede 15 milioni di euro ma l’Inter difficilmente potrà spenderli senza la cessione di Skriniar. Per questo motivo Marotta sta cercando un’altra via: quella di bloccare il giocatore già adesso offrendogli uno stipendio importante, ma lasciandolo a Firenze fino a gennaio, quando il prezzo del suo cartellino lieviterà ulteriormente.

Una strategia rischiosa ma che permetterebbe all’Inter di fare un gran colpo a bassi costi. È chiaro che se la cessione di Skriniar al PSG avvenisse a breve, ecco che Milenkovic arriverebbe subito come sostituto in campo dello slovacco.