Mourinho prepara un’altra beffa all’Inter, pronto il Dybala bis con fuochi d’artificio

La Roma di Mourinho non è sazia ed è pronta a strappare un altro giocatore alla concorrenza dell’Inter di Inzaghi.

Tanti acquisti in questa sessione estiva di calciomercato per lo Special One José Mourinho, che con la sua Roma vuole insidiare le zone alte della classifica.

Dopo i mancati riscatti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, tornati rispettivamente all’Arsenal e al Porto dopo i prestiti dello scorso anno, e l’addio di Mkhitaryan, che alla scadenza del contratto si è accordato con l’Inter per proseguire la sua carriera in Italia, la Roma si è fiondata sul mercato per cercare di regalare a José Mourinho i degni sostituti dei giocatori persi.

Dopo aver preso il serbo Matic, pupillo di Mou e svincolato dal Manchester United, sono arrivati anche il terzino destro turco Celik dal Lille, il portierino scuola Benfica Svilar e soprattutto il talento argentino Paulo Dybala, acclamato dal popolo giallorosso che ora sogna un posto tra le prime quattro.

Dopo aver strappato il nuovo fantasista argentino alla concorrenza dell’Inter, rea di aver portato troppo per le lunghe l’accordo che aveva da tempo con il giocatore, i giallorossi sono pronti a strappare ai nerazzurri anche un altro obiettivo concreto.

Pronto l’affondo per il difensore, Mourinho gongola

Stiamo parlando del difensore centrale ex Borussia Dortmund e cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain Dan-Axel Zagadou. Il francese classe 1999 è un profilo molto interessante anche perché è attualmente svincolato, non avendo rinnovato il suo contratto con i tedeschi, al termine di un’esperienza quinquennale in Bundesliga.

91 presenze e 4 col con la maglia del Dortmund, dove ha ricoperto più il ruolo di comprimario che quello di vero e proprio titolare. La scorsa stagione ha giocato ad esempio solo 15 partite in campionato, di cui solo 10 da titolare.

Come noto, l’Inter è alla ricerca di un sostituto di Andrea Ranocchia, svincolatosi e passato al Monza, e, dopo aver perso Bremer e aver bloccato al momento la cessione di Skriniar, aveva individuato proprio nel ventitreenne uno dei profili adatti a raccoglierne l’eredità. Nella trattativa si è però inserita la Roma di José Mourinho, che sembra essere interessata a portare fino in fondo il secondo sgarbo ai nerazzurri dopo quello dell’attaccante argentino. In alternativa l’Inter resta sempre vigile sui profili di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Merih Demiral dell’Atalanta.

Oltre a quello giallorosso sul giocatore è da registrare anche l’interesse di due club esteri, gli inglesi del West Ham e i francesi del Monaco, anche loro molto interessati ad ingaggiare il possente centrale difensivo. Vedremo alla fine come andrà a finire.