Clamoroso Juventus, per l’attacco pronto lo sgarbo ad una rivale

È scatenatissima la Juventus in questa fase di calciomercato. I bianconeri dopo essersi assicurati Bremer con un blitz che ha anticipato l’Inter ora puntano un attaccante.

La dirigenza, inoltre, prepara l’assalto ad un’attaccante che potrebbe rappresentare uno sgarbo ad una rivale.

La Juventus vuole rilanciarsi e per farlo Arrivabene e Cherubini attingeranno dal mercato per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

De Ligt in Baviera, Bremer cambia sponda di Torino

La Juventus si sta rendendo protagonista di una sessione di mercato molto importante. In bianconero son arrivati, infatti, giocatori di spessore e personalità come Paul Pogba e Angel Di Maria che vanno a colmare una lacuna abbastanza evidente nelle ultime giornate. È arrivato anche Andrea Cambiaso dal Genoa per il futuro, visto che il giovane laterale è stato mandato in prestito al Bologna. La Vecchia Signora ha dovuto, però, rinunciare ad una delle colonne presenti e future della squadra: Matthijs De Ligt. L’olandese, conteso da Chelsea e Bayern Monaco, ha spinto per il trasferimento in Bundesliga e la dirigenza juventina non ha potuto trattenerlo oltre. Per non rimpiangere troppo l’ex Ajax, la Juve si è fiondata su Gleison Bremer del Torino e promesso sposo dell’Inter, assicurandosi il brasiliano scippandolo di fatto ai nerazzurri.

Attaccante nel mirino: trattative che sciocca i tifosi rivali

Dopo l’arrivo di Bremer, adesso in casa Juve il primo pensiero è quello di trovare un attaccante in grado di sostituire Dusan Vlahovic ma anche di giocare insieme al serbo. Il tecnico Max Allegri vorrebbe riprendere il suo pupillo Alvaro Morata ma la trattativa con l’Atletico Madrid si sta rivelando molto complicata. Ecco perché la dirigenza starebbe pensando ad un clamoroso profilo che sconvolgerebbe i tifosi. Si tratta di Andrea Belotti, ex attaccante e capitano del Torino al momento svincolato.

Il Gallo, infatti, dopo 7 stagioni e oltre 100 gol in granata ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la società di Urbano Cairo e trovare una nuova sistemazione a parametro zero. Su di lui nessuna squadra si è mossa in maniera decisa. Il Milan ha preferito tesserare Divock Origi e la Roma non ha mai affondato il colpo concretamente. Ecco perché potrebbe farsi spazio la clamorosa ipotesi Juventus. I bianconeri, viste le difficoltà ad arrivare a Marko Arnautovic del Bologna, potrebbero provare ad ingaggiare Belotti che rappresenterebbe, inoltre, una soluzione low cost visto lo status da svincolato del calciatore. Un altro calciatore, dunque, potrebbe cambiare fazione di Torino, con i tifosi granata non la prenderanno affatto bene.