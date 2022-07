Dybala strappa un record a Cristiano Ronaldo: tifosi della Roma euforici

Paulo Dybala ha strappato un singolare record all’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo: i tifosi della Roma sono euforici.

L’arrivo della Joya ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria romanista. L’attaccante argentino ha addirittura battuto un record di Cristiano Ronaldo.

La Roma vuole dar seguito al percorso di crescita avviato negli ultimi anni: la società vuole creare una squadra ancor più competitiva rispetto a quella della passata stagione. L’arrivo di Mourinho ha permesso ai giallorossi di mettere in bacheca un trofeo internazionale come la Conference League, ma ora c’è l’intenzione di ambire a qualcosa di meglio.

Per questo, la dirigenza si è messa al lavoro sul mercato con lo scopo di ingaggiare giocatori esperti in campo internazionale e funzionali al progetto: Svilar, Celik, Matic e Dybala corrispondono a queste caratteristiche. L’ingaggio dell’attaccante argentino ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria: questa euforia ha addirittura portato ad un nuovo record.

Roma, Dybala è un innesto da record: battuto Cristiano Ronaldo in una speciale classifica

L’arrivo di Paulo Dybala alla Roma è sicuramente uno dei colpi top della sessione di calciomercato estivo. L’argentino ha optato per il progetto giallorosso per rimettersi in gioco dopo sette anni passati alla Juventus: i suoi nuovi tifosi lo hanno accolto con grandissima euforia.

La tifoseria ha grande voglia di vederlo giocare all’Olimpico con la sua nuova maglia che, come noto, sarà la numero 21.

L’ex Palermo ha deciso di non indossare la numero 10 che, dopo l’addio di Totti, non ha ancora avuto un nuovo padrone. Il rispetto per l’ex capitano ha portato la Joya ad optare per il 21, numero usato all’inizio della sua esperienza con la Juve ed in Nazionale. I tifosi hanno apprezzato questa decisione e, in preda all’entusiasmo, hanno immediatamente acquistato la maglia della Roma con il nome di Dybala sulle spalle.

Gli store ufficiali hanno venduto talmente tante magliette dell’argentino che è stato stabilito un nuovo record: la maglia della Roma di Dybala è stata la più venduta in un giorno in Italia. Il record precedente apparteneva a Cristiano Ronaldo ed è resistito dal 2018, anno in cui il portoghese si è trasferito alla Juve.

In quel caso, tantissimi tifosi juventini avevano acquistato la maglia bianconera con il celebre numero 7, ma i romanisti sono riusciti a far meglio. Questo testimonia il grandissimo entusiasmo che Dybala ha portato con sé e certifica l’unione saldissima fra tifoseria e squadra.