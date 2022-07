De Laurentiis svela un dettaglio incredibile della trattativa con Mertens: il belga delude tutti

A poche ore dall’addio ufficiale secondo una recente indiscrezione annunciata da De Laurentiis, ecco che cosa emerge dalle trattative dei giorni scorsi con Dries Mertens.

Luciano Spalletti sta preparando la squadra in vista dell’inizio della stagione, con un occhio rivolto al calciomercato e ai colpi in entrata che il Napoli dovrà per forza di cose chiudere a breve.

Non è un’estate facile per il Napoli e per tutti i suoi tifosi che speravano in un calciomercato diverso da parte dei partenopei. Insieme a giocatori importanti come Insigne, Ospina e Koulibaly ha dato il suo addio definitivo il miglior marcatore di tutti i tempi degli azzurri: Dries Mertens. L’attaccante belga, nonostante la volontà di rimanere almeno per un’altra stagione, non ha trovato l’accordo con De Laurentiis per il rinnovo ed è attualmente svincolato.

In attesa di capire chi possa essere il sostituto migliore per lui, con Deulofeu che sembra l’indiziato numero uno, il Napoli ha chiuso altri colpi. I primi sono stati Khvicha Kvaratskhelia, che ha già impressionato nelle prime amichevoli estive, e Mathias Olivera. Poi è arrivato l’acquisto di Ostigard dal Brighton e per ultimo quello di Kim dal Fenerbahce, chiamati a rinforzare un reparto arretrato orfano del difensore senegalese.

I prossimi obiettivi sembrano ora essere due giocatori dell’Hellas Verona che l’anno scorso si sono messi in mostra come tra i migliori della squadra: Giovanni Simeone e Antonin Barak. Il primo andrebbe a sostituire il partente Petagna, promesso sposo al Monza di Berlusconi e Galliani, mentre il secondo dovrebbe arrivare in caso di un’altra partenza eccellente: quella di Fabian Ruiz. Sul centrocampista spagnolo infatti ci sono stati dei sondaggi da parte di Real Madrid e PSG che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni.

Il patron del Napoli svela le offerte recapitate a Mertens: ecco perché ha deciso di rifiutare

Durante il ritiro a Dimaro il presidente De Laurentiis si è unito alla squadra senza però mai esporsi in pubblico. Tra le proteste di diversi gruppi di tifosi nei suoi confronti che hanno chiesto a gran voce la vendita del Napoli, il produttore cinematografico romano ha svelato i passaggi della trattativa con Mertens. “All’inizio gli ho offerto 1.8 milioni di euro, poi ho incrementato di 200mila euro, poi sono arrivato fino a 2.4 milioni e lui li ha rifiutati. Offerta annuale o biennale? Lui voleva stare un anno“.

Parole che hanno deluso i tifosi che si aspettavano che il belga facesse di più per rimanere ancora a Napoli. Dietro questa scelta ci sarebbe però un rapporto ormai incrinato con De Laurentiis, da cui Mertens si aspettava più riconoscenza per quello che ha sempre dato per la maglia. Invece l’offerta del patron è arrivata troppo tardi e con le modalità sbagliate, motivo per cui alla fine l’attaccante 35enne ha deciso di rifiutare.

Adesso sarà da capire il suo futuro: tutti i tifosi del Napoli si augurano di non vederlo con un’altra maglia in Italia, ma occhio a Sarri farà di tutto per portare il proprio pupillo alla Lazio.