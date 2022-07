Napoli all’assalto, ecco in arrivo il sostituto di Mertens, che colpo!

La squadra azzurra di Luciano Spalletti sembra aver individuato il giusto sostituto del folletto belga in vista della prossima stagione di Serie A.

Dopo tanti discorsi tra giocatore e società e grandi speranze riposte dai tifosi partenopei è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dello stesso presidente De Laurentiis. Il rapporto tra Napoli e Mertens è concluso, il belga non sarà più un giocatore azzurro.

Un addio molto sofferto per i tifosi e per il giocatore, arrivato a Napoli dal PSV Eindhoven per circa 10 milioni di euro nel lontano 2013 e diventato un figlio adottivo della città. Soprannominato “Ciro” dai tifosi azzurri, è diventato il miglior marcatore della storia del club con 148 gol, oltre che il quinto nella classifica per presenze con 397 apparizioni dietro a gente del calibro di Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Insigne.

Un addio che si unisce a quelli sofferti del capitano Lorenzo Insigne, che si è trasferito al Toronto FC in MLS insieme a Mimmo Criscito e Federico Bernardeschi, e di Kalidou Koulibaly, che ha accettato l’offerta dei Blues e l’anno prossimo vestirà in Premier League la maglia del Chelsea.

Un mercato sicuramente duro ad ora per i supporters napoletani, che hanno visto gli arrivi di Ostigard, difensore centrale norvegese che già l’anno scorso ha calcato i campi di Serie A con la maglia del Genoa, Mathias Oliveira, terzino sinistro uruguagio in arrivo dal Getafe, e Kvaratskhelia, nota lieta di queste prime amichevoli estive del Napoli.

In arrivo, per sostituire il senegalese volato a Londra, anche un centrale sudcoreano classe ’95, il difensore Kim di proprietà del Fenerbahce.

Pronti 30 milioni di euro

Per sostituire Mertens invece, Luciano Spalletti avrà molto probabilmente a disposizione un giovane attaccante che ha già disputato 75 partite nel campionato di Serie A a dispetto della sua giovane età.

Ci riferiamo a Giacomo Raspadori, duttile attaccante del Sassuolo appena ventiduenne che ha già giocato 80 partite con i neroverdi riuscendo addirittura ad arrivare in doppia cifra lo scorso anno mettendo a segno ben 10 reti.

Già nel giro della nazionale maggiore italiana, con cui ha giocato 13 partite e segnato 3 gol, il ragazzo era stato seguito a lungo anche da Juventus ed Inter, che hanno poi virato sugli arrivi di Angel Di Maria e Romelu Lukaku per la prossima stagione. L’offerta del Napoli al club emiliano è di circa 30 milioni di euro, più o meno simile a quella che ha portato Scamacca al West Ham (36 milioni di euro più 6 milioni di bonus).

Sicuramente la partenza dell’altro attaccante del Sassuolo non faciliterà l’accordo tra le società, anche per la stima che gli addetti ai lavori nutrono nel giocatore: “Raspadori è il nostro giovane vecchio, un ragazzo molto maturo, tra i migliori del settore giovanile” sono le parole del DS Carnevali.

Il giocatore avrebbe già accettato la piazza partenopea, resta da capire se i club riusciranno a trovare l’accordo per il suo trasferimento.