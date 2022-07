Napoli, Cristiano Ronaldo è sempre più vicino: ecco gli scenari che avvicinano il ritorno del portoghese in Serie A

Ha dell’incredibile lo scenario che vedrebbe Cristiano Ronaldo sempre più vicino ad indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione: i tifosi iniziano a crederci.

De Laurentiis vuole chiudere un grande colpo prima della fine del calciomercato per ridare entusiasmo a una piazza delusa dagli importanti addii di queste settimane.

È tutto vero: Cristiano Ronaldo potrebbe presto tornare in Serie A per vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. L’indiscrezione circolata negli scorsi giorni è stata confermata e potrebbe verificarsi con molta più probabilità di quello che ci si possa immaginare. Non è un mistero infatti che l’asso portoghese sia in rotta di collisione con il suo attuale club, il Manchester United, e che stia facendo di tutto per trovare una nuova destinazione.

Nonostante gli appelli di Ten Hag per convincerlo a rimanere, CR7 vuole giocare la Champions League e i Red Devils non glielo permetterebbero. Il giocatore sarebbe voluto rimanere in Premier League ma nessuna squadra ha presentato offerte concrete, motivo per cui il ritorno in Serie A è sempre più probabile. Le piste Milan, Inter e Juventus sono però da escludere visto che nessuna di queste è alla ricerca dell’attaccante portoghese.

Il Napoli invece è l’accreditata numero uno per vari motivi. Innanzitutto la piazza non è contenta del mercato condotto finora dalla società e da De Laurentiis. Le partenze di molti giocatori importanti come Insigne, Ospina, Koulibaly e Mertens ha tolto ai partenopei molti dei riferimenti sia dal punto di vista tecnico che umano. Inoltre un altro scenario aperto in questi giorni potrebbe accelerare sempre di più la trattativa: ecco di cosa si tratta.

Nervosismo e malumore sotto gli occhi dei tifosi: un altro big dirà addio?

L’acquisto di Cristiano Ronaldo darebbe al Napoli quella credibilità che ha un po’ perso nelle ultime settimane con l’addio di molti big. Il suo arrivo è però legato anche a un’altra partenza che sembra sempre più possibile: quella di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è sembrato particolarmente nervoso e sfiduciato durante il ritiro della squadra a Dimaro, tanto da essere cacciato da Luciano Spalletti negli spogliatoi dopo un diverbio con Anguissa. Tutto successo davanti agli occhi dei tifosi partenopei.

Sembra che su di lui ci sia forte il Bayern Monaco, a cerca di un nuovo attaccante dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona. Constatate le difficoltà per portare via dal Tottenham Harry Kane, i bavaresi starebbero sondando il terreno per l’attaccante del Napoli e avrebbero pronta una cifra monstre da investire su di lui: 120 milioni. Ecco quindi che i soldi della cessione di Osimhen potrebbero andare a finanziare un colpo sensazionale come quello di Cristiano Ronaldo.

Resta da capire come affrontare l’ostacolo ingaggio, ma l’attaccante portoghese potrebbe concretamente vestire la maglia azzurra nella prossima stagione e sbaragliare nuovamente le carte in tavola in vista dell’inizio del campionato.