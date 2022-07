L’Atalanta spiazza tutti sul mercato: doppio colpo di livello internazionale

L’Atalanta lavora al doppio colpo sul mercato. I nerazzurri hanno messo nel mirino due giocatori di livello internazionale: trattative in corso.

La dirigenza vuole regalare un doppio colpo ad effetto a Gasperini: nel mirino ci sono due giocatori di alto livello. Gli affari sono in corso.

L’Atalanta è reduce da un’annata complicata chiusa con l’ottavo posto in Serie A. I nerazzurri hanno vissuto una buona prima parte di campionato raggiungendo la quarta posizione in classifica, ma la seconda metà ha portato ad un tracollo di rendimento e risultati. Di conseguenza, i bergamaschi non disputeranno una competizione europea: l’obiettivo è quello di tornare immediatamente nelle prime sette per giocare nuovamente in Europa. Le dirette concorrenti, però, si stanno rinforzando: sarà necessario un intervento sul mercato per colmare il gap. In tal senso, la società ha messo nel mirino due giocatori di alto livello per alzare la qualità della rosa di Gasperini.

Atalanta, doppio obiettivo da Europa: le trattative proseguono

Per ora l’Atalanta non si è mossa molto sul mercato: ad oggi sono stati ufficializzati il riscatto di Demiral dalla Juve (ma il difensore non è certo della permanenza) e l’acquisto di Ederson dalla Salernitana. Recentemente Gasperini, tramite un’intervista, aveva lasciato intendere di aspettarsi rinforzi di livello per aggiungere qualità ed esperienza alla rosa: l’allenatore, dunque, attende nuovi innesti.

La dirigenza è al lavoro per completare la squadra. Il nuovo DS D’Amico segue ormai da diverso tempo Pinamonti: l’attaccante è reduce da un’ottima stagione passata in prestito all’Empoli. L’Inter chiede almeno €20 milioni, ma sul centravanti c’è anche il Sassuolo, che pensa a lui come erede di Scamacca.

Nel frattempo, però, l’attenzione si è spostata su altri due calciatori provenienti da campionati esteri: Ademola Lookman e Nuno Tavares.

Lookman ha vissuto una buona annata con il Leicester: Rodgers lo ha impiegato con continuità, ma ora è tornato al Lipsia. Il club tedesco, però, non lo ritiene incedibile e lo lascerebbe partire se venisse proposta una giusta cifra. L’Atalanta lo ha messo nel mirino per rinforzare l’attacco (è un esterno offensivo): l’affare si potrebbe chiudere per circa €15 milioni. La trattativa, dunque, proseguirà nei prossimi giorni.

Nuno Tavares ha avuto una prima stagione di Premier League ricca di alti e bassi, anche se il finale è stato in crescendo. I Gunners, però, non sembrano intenzionati a puntarci, come testimoniato dall’acquisto di Zinchenko dal City. Il portoghese, di fatto, è il terzo nelle gerarchie per il ruolo di terzino sinistro, poiché anche Tierney gli è davanti. Questa estate lascerà Londra e Gasperini lo vorrebbe a Bergamo: la trattativa è già iniziata, ma la formula è un ostacolo. L’Arsenal lo vorrebbe cedere in prestito secco, mentre l’Atalanta chiede di inserire il diritto di riscatto. I due club cercheranno una soluzione nei prossimi giorni.