I bonus animali domestici ora possono arrivare a quasi €1000 cumulando più aiuti

Tanti italiani possiedono degli animali domestici ma accudire questi piccoli amici sta diventando sempre più costoso.

Infatti gli aumenti del costo della vita purtroppo si ripercuotono a tutti i livelli e anche avere dei piccoli amici a quattro zampe diventa sempre più oneroso. Per fortuna arrivano degli aiuti che possono concretamente dare una mano a chi ama gli animali.

È stato proprio durante la pandemia di covid che il numero di animali domestici è cresciuto.

I vari bonus cumulabili

Gli italiani erano chiusi in casa e così hanno deciso di prendere con loro un cane o un gatto. Infatti è stato proprio durante la pandemia di covid che il Governo ha varato il bonus animali domestici.

Il bonus animali domestici inizialmente valeva 500 euro. Questo bonus andava ad agevolare le spese veterinarie. Quindi il bonus che inizialmente valeva 500 euro andava a coprire tanto le visite mediche che le medicine che anche gli esami diagnostici, ecc. Sicuramente 500 euro erano una mano preziosa per tutti coloro i quali avessero animali domestici. Per godere del bonus era indispensabile che le spese fossero tutte documentate.

Come si è evoluto il bonus e quello nuovo

Successivamente però il bonus è rimasto sostanzialmente inalterato ma è stato potenziato di €50 e quindi oggi il bonus animali domestici vale 550€.

Tuttavia adesso c’è anche un ulteriore bonus di €400 sempre dedicato al mondo degli animali che è anche particolarmente etico. Infatti questo bonus da €400 va a premiare tutti coloro i quali desiderano adottare un animale da un canile. Come sappiamo i canili sono pieni di cani che cercano un padrone.

Un premio di 400 euro

I comuni italiani, ma solo alcuni, hanno fatto partire quindi un’iniziativa volta ad erogare fino a 400 euro a chiunque decida di adottare un cane. I cani presenti nei canili non avranno i pedigree straordinari di quelli che si possono acquistare dagli allevatori. Tuttavia adottare il cane di un canile è certamente un gesto molto etico. Il bonus da €400 è perfettamente compatibile e cumulabile con quello di 550 euro. Di conseguenza chi beneficerà di questo bonus oltre ai 400 euro di premio per aver adottato il cane del canile potrà anche godere dei 550€ come rimborso parziale per le spese veterinarie. Siccome si tratta di un bonus comunale bisogna verificare se il proprio comune aderisce all’iniziativa.