Omicidio Malnate, è giallo: mollette appese e lo sconosciuto che cercava la 73enne, poi trovata morta

Il delitto di Carmela Fabozzi, 73 anni, è occorso lo scorso venerdì, 22 luglio a Malnate (Varese). Il killer della donna non ha rubato niente: si ipotizza che l’assassino sia entrato in casa mentre la 73enne stava ritirando i panni stesi

È giallo sull’omicidio di una donna di 73 anni di Malnate (Varese), Carmela Fabozzi, che abitava in una corte sotto il campanile, all’ultima scala, al secondo piano, in un trilocale.

Ci sono diverse anomalie e punti oscuri in questa vicenda. Innanzitutto, la porta di ingresso era chiusa e la donna la lasciava aperta per far arieggiare anche la sera, cerca che non fosse rischioso. Sui fili esterni non c’erano i panni ad asciugare, ma c’erano ancora le mollette.

Altra cosa anomala sarebbe che l’anziana ritrovata morta in casa intorno alle ore 19 del 22 luglio scorso da suo figlio, aveva una rigida routine. Usciva, infatti, ritirava i vestiti, li metteva a posto, usciva di nuovo e poi prendeva le mollette. Dunque l’ipotesi degli inquirenti è che il killer si sarebbe introdotto in casa della vittima e avrebbe assassinato Carmela con un’arma probabilmente improvvisata, con cui l’ha colpita a testa e volto.

All’interno di un comò, c’erano soldi della pensione e l’assassino non le ha neppure cercate. Una vicina, come riporta Il Corriere della Sera, ha detto:«Sarà stato mezzogiorno, e un tizio sui sessant’anni, nessun segno particolare, uno insomma per me normalissimo, ha suonato il campanello e ha chiesto se sapessi dov’era “la signora Carmela”».

Di questa presenza ha parlato anche un altro vicino, confermando più o meno l’età che avrebbe potuto avere e l’aspetto, “alquanto anonimo”. Ergo, l’altro ieri c’era un uomo e, sentendo pure quanto avrebbe detto al Corriere un terzo vicino, l’uomo sarebbe stato notato anche «settimane addietro accompagnarsi con la donna».

Ora starà ai carabinieri scoprire se c’è davvero e chi sia questa persona, se si tratti di qualcuno riconducibile al delitto oppure se è una falsa pista. Gli inquirenti stanno lavorando su alcuni punti, ossia la collocazione geografica del figlio della donna, che dato che aveva una “relazione non serena”, da un mese era tornato a casa con la madre, poi il telefonino della vittima e le frequentazioni che la 73enne aveva.

Per ora, la posizione del figlio, che lavora come impresario edile in Svizzera, sarebbe «comprovata» in merito all’estraneità dell’uomo all’omicidio, ma comunque proseguono i controlli; gli investigatori non hanno ancora ritrovato il cellulare della donna e oggi gli inquirenti faranno un nuovo sopralluogo. Per quanto concerne le frequentazioni della donna, portano a sue coetanee con cui la vedova si intratteneva a chiacchierare al cimitero e al supermercato, e amicizie tra testimoni di Geova.

Il medico legale, per ora ha collocato il delitto tra tarda mattinata e pomeriggio. Scomparsa l’arma, con cui l’assassino ha colpito la donna pure quando era a terra in agonia. Non ci sono elementi che facciano pensare che l’ospite abbia fatto una lunga sosta. Non ci sarebbero neanche videocamere di sicurezza utili nella corte, in cui vivono italiani e stranieri. Sono molto i residenti che si intrattengono su ballatoi e vanno in giro per il cortile. Ecco perché gli inquirenti hanno dubbi su una persona esterna che si sarebbe introdotta e poi allontanata nel bel mezzo di movimenti.

Ma quando c’è un’inchiesta in corso niente e nessuno può essere escluso. Carmela non avrebbe avuto rancori con i residenti: ora i militari dell’Arma vogliono comprendere se vi sia uno scenario opposto.