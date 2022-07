Disney+ ci porta al Comic-Con di San Diego per scoprire tutte le novità ed i progetti della Marvel

La Casa delle Idee è un vulcano in continua eruzione. Che siano film da lanciare sul grande schermo, anteprime su Disney+ o serie, fa lo stesso. L’ultimo panel californiano è stata l’occasione per fare il punto della situazione su cosa bolle in pentola in casa Marvel.

Il San Diego Comic-Con è tornato portando con sé una varietà di contenuti tra i fan. Tra questi c’era il pannello della Hall H dei Marvel Studios. La massiccia presentazione ha offerto una vasta gamma di foto in anteprima, trailer e annunci di film e TV. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha rivelato informazioni sulla fine della fase 4 insieme alle fasi 5 e 6, annunciando progetti a lunga scadenza.

Dal punto di vista cinematografico, Feige ha annunciato che Black Panther: Wakanda Forever segnerà la fine della Fase 4. Sono stati rilasciati i primi look per i film della Fase 5, guidati da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita il 17 febbraio 2023, e Guardiani della Galassia volume 3 , in uscita il 5 maggio 2023.

Il bis di Loki. C’è anche Iron Heart

The Marvels e Blade hanno anche date di uscita nelle sale, con Captain America: New World Order e The Thunderbolts che concludono la fase 5. La fase 6 inizia con Fantastic Four, in arrivo a novembre 2024. Inoltre, Feige ha rivelato: ” The Multiverse Saga” che include i film delle fasi 4, 5 e 6 di Black WidowSu. La saga si concluderà con due nuovi film di Avengers: Avengers, The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Entrambi previsti per il 2025“.

Per quanto riguarda la TV, la Marvel sta rilasciando una sfilza di originali su Disney+. Innanzitutto, She-Hulk: Attorney at Law sarà il penultimo titolo della Fase 4. Sarà presentato in anteprima il mese prossimo, il 17 agosto. L Marvel ha rivelato anche le finestre di rilascio e le informazioni aggiuntive per la sua serie Phase 5, tra cui Secret Invasion , Echo , Loki Stagione 2, Ironheart , appena ribattezzato Agatha: Coven of Chaos e Daredevil revival, Daredevil: Born Again.

Samuel L. Jackson e Cobie Smulders riprenderanno i loro ruoli nell’MCU come Nick Fury e Maria Hill, rispettivamente, nella prima serie della Fase 5. La serie si concentrerà su una razza di alieni mutaforma conosciuta come Skrull, introdotta per la prima volta in Captain Marvel.

Guidato da Alaqua Cox , Echo segue Maya Lopez, un’eroina sorda amputata che è stata presentata agli spettatori in Hawkeye. La serie seguirà Maya mentre riflette sul suo passato criminale. Oltre a guidare il rappresentante dei disabili di benvenuto, Maya è anche il primo supereroe nativo americano del MCU. Vincent D’Onofrio e Charlie Cox riprendono i loro ruoli di Daredevil per la serie, che comprende anche Devery Jacobs , Graham Greene , Chaske Spencer , Tantoo Cardinal , Cody Lightning e Zahn McClarnon.

Per la prossima estate sono anche previste la riuscitissima serie Loki (la seconda stagione) e Iron Heart.

FONTE