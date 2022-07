Caldo senza limiti, ma non solo: l’estate ha tanti aspetti piacevoli e qualcuno spiacevole. Le punture delle zanzare sono tra questi.

Che si rimanga in casa o si stia all’aperto, di notte e di giorni, le zanzare colpiscono tutti, grandi e piccoli rendendo invivibile qualsiasi ambiente con la loro presenza. Esistono dei metodi per cercare di proteggersi, spray, braccialetti, ecc… ma cosa succede se anche questi falliscono? Non resta che fare i conti con la puntura e il fastidio che questa provoca.

Natulmente sarebbe bene evitare di grattarsi e soprattutto non farlo al punto di far uscire il sangue, provocando quindi una lesione. Ecco cosa bisogna fare quando la puntura è già avvenuta.

Da cosa sono attratte le zanzare e cosa fanno

Le malefiche zanzare sono attratte dal sangue umano e quando ci mordono a noi resta la sensazione di prurito, la pelle, infatti, rilascia istamina che provoca la dilatazione dei vasi ematici e da qui deriva il gonfiore. In alcuni casi ci può essere addirittura una reazione allergica.

L’effetto irritante scaturisce dal fatto che l’insetto buca la nostra pelle con la sua proboscide e con la sua saliva anestetizza la zona, evitando la coagulazione del sangue.

Punture addio, come combatterle

Ecco quali sono i rimedi dopo puntura: