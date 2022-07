“Hai fatto un’offerta troppo bassa”. E il prete aggredisce il fedele

Un’offerta troppo bassa per il funerale del parente defunto. Poi lo screzio e l’aggressione. Protagonista del curioso episodio un prete.

Si è accesa una rissa finita al pronto soccorso. La Curia minimizza ma il fedele aggredito si è fatto refertare.

Un litigio acceso, poi l’aggressione. Una dinamica vista molte altre volte. Se non fosse che questa volta il protagonista è un sacerdote. La lite è avvenuta nella mattinata di ieri ad Aversa, nel Casertano.

All’origine del singolare episodio ci sarebbe una offerta troppo bassa per un funerale. E così, dopo la discussione, c’è stato il passaggio alle mani. Al centro della lite un fedele e un parroco di Aversa, comune di provincia di Caserta. Tutto sarebbe successo martedì mattina, quando, alla fine della messa per un funerale, il parente del defunto si è presentato in sacrestia per lasciare un’offerta. Venticinque euro in tutto. Una donazione ritenuta troppo esigua dal prete, che lo ha fatto notare al fedele. In tutta risposta l’uomo avrebbe detto che «non c’è nessun obbligo». E poi, dopo aver lasciato i soldi sul tavolo della sacrestia, se ne sarebbe andato via.

A questo punto il parroco, forse irritato dal comportamento del fedele, sarebbe uscito in strada. Dopodiché, una volta raggiunto, l’uomo, sarebbe partita la rissa tra i due. Per la Curia c’è stata solo una discussione animata, ma il fedele ad ogni modo si è recato in ospedale per farsi refertare. E appare pronto a denunciare il sacerdote tanto per l’aggressione quanto per la richiesta di denaro.