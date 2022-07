Lite furiosa tra Juric e il ds Vagnati: volano insulti e parole grosse, tutto in questo video

La tensione è alta nella parte granata di Torino. C’è stata una furiosa lite tra l’allenatore Ivan Juric e il ds Davide Vagnati.

Forte tensione in casa del Torino, dove l’allenatore Ivan Juric è venuto alle mani con il ds Davide Vagnati al termine dell’amichevole contro l’Apollon Limassol.

Una partita vinta dal Toro con il risultato di 1-0 grazie alla rete firmata da Tony Sanabria con un colpo di testa su calcio di punizione di Ricardo Rodriguez. Match in cui Juric ha però voluto mandare probabilmente un messaggio alla società, dato che ha schierato tutte le riserve dal primo minuto, andando ad inserire i titolari solo a mezz’ora dalla fine.

La clamorosa lite avvenuta al termine del match tra l’allenatore ed il ds è stata documentata da numerosi video in cui si vedono i due urlare l’uno verso l’altro e venire anche alle mani, venendo poi divisi dall’intervento di qualche membro del club. Una tensione che va avanti da tanto tempo a causa del fatto che il calciomercato del Torino ad ora ha visto solo uscite e nessun arrivo.

Sono partiti Belotti e Ansaldi (che non hanno rinnovato il contratto), Bremer in direzione Juventus, Brekalo, Pjaca, Praet e Pobega, rientrati dai rispettivi prestiti e Mandragora accasatosi alla Fiorentina. Una squadra che ha praticamente perso quasi tutti i titolari della scorsa stagione che non sono stati ancora sostituiti. Dal mercato sono infatti arrivati i soli Bayeye dal Catanzaro e Radonjic dall’Olimpique Marsiglia, che certamente non potranno ovviare a tutte queste mancanze dei granata.

Che devo fare, devo dimettermi?

Già qualche giorno fa Ivan Juric aveva minacciato le dimissioni a causa di questi mancati acquisti. Il croato voleva avere dieci acquisti visti tutti gli addii in casa Toro, ma non ha visto ricomporsi la squadra. La lite avvenuta nelle scorse ore è solo la punta dell’iceberg di una situazione che rischia di esplodere nelle prossime ore.

È arrivato anche il commento del diretto interessato, il ds Vagnati, che ha commentato in questo modo l’accaduto: “C’è stata una discussione, non è bello vedere che succedono queste cose. Il mister vorrebbe i giocatori prima possibile e io e la società stiamo provando a fare il meglio possibile in un mercato difficile. Alla fine della lite ci siamo abbracciati, ripartiremo. Non ci sarà nessuna conseguenza negativa, anzi solo una positiva perché abbiamo voglia di fare bene”.