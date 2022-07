“Il pubblico deve sapere la verità”, il vero ruolo di MeghanMarkle nella guerra tra Harry e William

Riflettori puntati sulla royal family: con il suo ultimo libro, l’esperto reale Tom Bower ha riportato l’attenzione su luci e ombre della dinastia Windsor.

L’ultimo libro pubblicato dall’esperto reale Tom Bower dal titolo “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” ha riacceso i riflettori sulla famiglia reale e sulle dinamiche di potere al suo interno.

A far discutere (ancora una volta) è soprattutto Meghan Markle e il ruolo che avrebbe avuto (e che tuttora continua ad avere) nella vita di Harry, in particolare per quel che riguarda i rapporti con i suoi parenti dal sangue blu.

Dopo le rivelazioni circa l’intenzione della duchessa di Sussex di essere avvicinata alla figura della defunta Lady Diana, ora un’altra notizia bomba è appena scoppiata su tutti i giornali: ci sarebbe proprio lei dietro la lite tra il marito e suo fratello William.

Il ruolo di Meghan nel rapporto tra William e Harry: “il pubblico deve sapere la verità”

Stando alle dichiarazioni del biografo, Meghan Markle avrebbe esercitato fin dall’inizio una forte influenza sul principe Harry al punto da arrivare a manipolarlo completamente: “Sono affascinato dal potere che Meghan è riuscita a prendere. Secondo me ha avuto fin troppe possibilità di raccontare la sua storia. Il pubblico ha bisogno di sapere la verità”, ha spiegato Tom Bower. Verità che ha cercato di ricavare, non senza qualche difficoltà, dalle bocche delle persone più vicine alle royal family ma che, senza le dovute prove, rimane al momento una semplice supposizione.

Tom Bower: nessuna speranza per William e Harry, “è una tragedia”

Tornando a William e Harry, secondo Tom Bower sarebbe stata l’ex attrice a rendere insanabile la rottura tra i due fratelli: “Harry è così confuso, è una tragedia. È profondamente innamorato di Meghan e profondamente grato per lo stile di vita che lei gli ha dato, ne è stato accecato”, afferma. E ancora: “è viziato e troppo indulgente con se stesso. Ha ferito le persone a cui deve tutto. È stato sleale con la sua famiglia, i suoi amici e la Gran Bretagna. Meghan controllava l’intera narrazione. [Harry] ha perso molte persone a causa sua”. Per il biografo, non ci sono dubbi: i due sono ormai una cosa sola e il duca di Sussex non si renderà mai realmente conto di cosa stia accadendo. E soprattutto, “è troppo tardi” per sperare in una riconciliazione tra fratelli. Sarà davvero così?