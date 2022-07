Juventus dall’Inghilterra scoppia la bomba di mercato

La Juventus non sembrerebbe aver terminato di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, dall’Inghilterra arriva una notizia bomba su un possibile trasferimento di un top player che fa sognare i tifosi.

Dopo una stagione che ha visto i bianconeri, dopo 9 anni, concludere l’annata senza nemmeno alzare un trofeo, Allegri alza l’asticella delle aspettative. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato.

L’acquisto di Di Maria e il ritorno di Pogba hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi che ora chiedono a gran voce di tornare a vincere. Resta però ancora un reparto che preoccupa Max Allegri, come prima punta i bianconeri hanno il solo Dusan Vlahovic dopo che Dybala si è trasferito alla Roma e Morata è tornato a Madrid al termine del prestito.

Allegri vorrebbe tenerlo a Torino, nell’ultima stagione il numero 9 ha convinto il tecnico, ma con l’arrivo del serbo, la possibilità di trasferirsi in una squadra di cui sarebbe il primo riferimento potrebbe rappresentare molto più di una tentazione per lo spagnolo.

La dirigenza, dunque, si è messa alla ricerca di un vice-Vlahovic da regalare al tecnico toscano, tante sono le occasioni che il calciomercato può offrire e dall’Inghilterra sembrerebbe essercene una perfetta per la Vecchia Signora.

Ecco il nome che scalda i tifosi bianconeri

In casa Liverpool si vuole fare pulizia, dopo la mancata Champions League vinta in finale dal Real Madrid, la società inglese vorrebbe liberarsi di alcune pedine che non rientrano più nei piani di Klopp.

Dopo l’acquisto di Darwin Nunez, il tecnico non sembrerebbe far rientrare nel proprio progetto l’attaccante brasiliano Roberto Firmino e i bianconeri stanno valutando la fattibilità dell’operazione. Il brasiliano può raggiungere Torino per una cifra non al di sotto dei 22 milioni di euro (19 milioni di sterline), cifra che, dopo la cessione di De Light al Bayern Monaco, non spaventa la Juve.

Un altra condizione favorevole per i bianconeri è la scadenza del contratto del giocatore nel 2023. I Reds piuttosto che perderlo a zero sarebbero contenti di piazzarlo ovunque quest’anno. Un giocatore che per caratteristiche tecniche può anche affiancare Vlahovic al posto di essere il vice.

In secondo piano restano gli altri obiettivi della Juve in quel ruolo, con Morata che aspetta di conoscere se il suo futuro sarà di nuovo a Torino o se rimarrà a Madrid, Werner e Martial.