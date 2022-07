La Roma non si ferma più: altro acquisto super in arrivo, tifosi in estasi

La Roma continua a vivere il calciomercato da protagonista assoluta. La dirigenza vuole regalare un altro top player a José Mourinho.

I giallorossi si sono mossi molto attivamente sul mercato. Dopo il colpaccio Dybala, la società vorrebbe chiudere per un altro giocatore di livello internazionale.

La Roma vuole continuare a crescere dando forma al progetto ambizioso avviato con l’arrivo dei Friedkin. La proprietà, la scorsa estate, ha deciso di affidarsi all’esperienza ed al carisma di Mourinho: l’allenatore portoghese ha condotto la squadra al sesto posto in classifica in campionato ed alla vittoria della Conference League.

Ora l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, puntando ad un’Europa League da protagonista e ad un cammino importante in Serie A. Il mercato ha già regalato dei rinforzi importanti all’allenatore, che ora potrà contare anche su Svilar, Celik, Matic e Dybala. Tuttavia, i nuovi arrivi non sono ancora finiti: nel mirino c’è un altro top player.

Roma protagonista assoluta del mercato: è in arrivo un altro top player

Si respira aria di fortissimo entusiasmo in casa Roma. I nuovi acquisti hanno scatenato l’euforia della tifoseria, che è accorsa numerosa a salutare Dybala nel giorno della spettacolare presentazione in città (presenti ben 10.000 persone).

La squadra intanto lavora per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione, ma potrebbero esserci altri cambiamenti in vista nelle prossime settimane.

Il grande nodo resta quello di Zaniolo: il giocatore sembrava destinato alla Juve, ma la pista pare essersi raffreddata. Non è da escludere, dunque, che il giocatore resti in giallorosso per formare un tridente di alto livello con la Joya ed Abraham. Ad ogni modo, la priorità in entrata è a centrocampo: la dirigenza ha trattato a lungo per Frattesi con Sassuolo, ma la distanza con i neroverdi sembra incolmabile per ora. Motivo per cui la Roma ha iniziato a cercare delle alternative e delle opportunità da cogliere. Il mirino, dunque, si è spostato su uno degli esuberi in casa PSG: Georginio Wijnaldum.

L’olandese lascerà sicuramente Parigi dopo un solo anno: la decisione è stata presa in seguito ad un colloquio con il club. Su di lui ci sarebbero alcune squadre, ma l’ex Liverpool ha indicato subito la Roma come priorità assoluta. Dopo alcuni sondaggi è iniziata la trattativa vera e propria: ci sono alcuni punti che andranno chiariti per arrivare alla fumata bianca.

Il PSG vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre i giallorossi preferirebbero un prestito con diritto di riscatto e vorrebbero che i francesi partecipassero al pagamento dell’ingaggio per una certa percentuale. La distanza da colmare, dunque, non è poca, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza: Wijnaldum vuole la Roma e Mourinho lo accoglierebbe a braccia aperte.