Un top player rivela un retroscena inedito: “De Laurentiis non mi ha voluto”

Un top player ha rivelato un retroscena inedito: lui stesso avrebbe voluto giocare nel Napoli, ma De Laurentiis gli ha detto di no.

Emerge un dietro le quinte inaspettato in casa Napoli: il presidente De Laurentiis ha rifiutato un top player.

Il Napoli si sta preparando per affrontare al meglio la prossima stagione: l’obiettivo è alzare l’asticella rispetto alla scorsa positiva annata chiusa con il terzo posto in Serie A. Tuttavia, la squadra sta cambiando volto in modo radicale in seguito all’addio di alcuni senatori (Ospina, Ghoulam, Insigne, Mertens, Koulibaly) ed all’acquisto di nuovi giocatori (Ostigard, Kim Min-Jae, Olivera e Kvaratskhelia). Anche la fascia di capitano ha cambiato padrone: sarà Di Lorenzo il leader del nuovo corso. Spalletti spera di migliorarsi e di vivere la Champions League da protagonista: sarà comunque necessario un ulteriore sforzo sul mercato. A tal proposito, è emerso un retroscena inedito: il presidente De Laurentiis ha detto di no ad un top player.

Il top player voleva il Napoli, ma DeLa ha detto di no: ecco il retroscena

Come anticipato, il Napoli vuole essere ancor più competitivo rispetto alla passata stagione. Spalletti sta lavorando per far assimilare i grandi cambiamenti alla squadra quando l’inizio del campionato è ormai alle porte. La società si è mossa attivamente sul mercato, ma non è da escludere l’arrivo di ulteriori rinforzi. Arriverà quasi sicuramente un portiere (il sogno sarebbe Keylor Navas), ma potrebbero esserci cambiamenti anche in attacco con Simeone che è il favorito per sostituire Petagna in caso di addio.

La squadra, nel frattempo, sta disputando delle amichevoli per prepararsi al meglio e, al termine di una di queste, è emerso un retroscena inedito. Dopo il match contro l’Adana Demirspor, infatti, Mario Balotelli ha svelato il proprio sogno di indossare la maglia azzurra.

L’attaccante, che è andato a segno nel 2-2 amichevole, ha parlato dopo la partita toccando vari argomenti, tra cui un elogio particolare per Osimhen. L’ex Inter e Milan non ha mai nascosto la propria simpatia per il club azzurro e, dopo il match, ha parlato così: “Giocare a Napoli per me sarebbe stato un sogno, l’ho sempre detto. Rispetto tantissimo De Laurentiis, ma penso che purtroppo non abbia mai voluto e per questo motivo non ho mai indossato la maglia azzurra”.

Ad oggi, dunque, il destino sarebbe potuto essere differente: Balotelli sarebbe potuto essere il partner di Osimhen, ma ora gioca con l’Adana e non è da escludere che possa cambiare squadra nei prossimi giorni. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero gli svizzeri del Sion.