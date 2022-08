Andrea Pirlo distrutto: futuro da allenatore a rischio dopo le sue dichiarazioni

Il futuro di Andrea Pirlo come allenatore è sempre più in bilico: l’ex tecnico della Juventus potrebbe infatti pagare molto care le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni.

Con i bianconeri l’ex fuoriclasse ha raggiunto il quarto posto vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma ciò non gli è bastato ad evitare l’esonero dopo appena una stagione.

Se si pensa a uno dei più grandi giocatori della storia del calcio allora è impossibile non nominare Andrea Pirlo. Il classe 1979 nato in provincia di Brescia è stato uno dei centrocampisti con più tecnica, qualità, classe che il mondo abbia mai potuto ammirare. Durante la sua carriera ha vestito maglie gloriose e ha vinto tutto: scudetti, Champions League, coppe europee e persino il Mondiale con l’Italia del 2006. Se la sua carriera da calciatore è stata luminosa, per ora non si può però dire lo stesso di quella da allenatore.

La sua nuova avventura in panchina non è comunque certa iniziata in maniera usuale. Infatti Pirlo, dopo appena una settimana dall’ufficialità dell’incarico di tecnico della Juventus Under 23, è stato scelto per allenare la prima squadra. Un passaggio forse troppo diretto che poteva rischiare di bruciare per sempre la sua reputazione. Invece Pirlo, nonostante un campionato sotto le aspettative concluso al quarto posto grazie al passo falso del Napoli, ha portato in bacheca due trofei.

Troppo poco però per la dirigenza che a fine stagione ha deciso di esonerarlo per affidarsi all’usato sicuro: Max Allegri. Una scelta che alla fine si è rivelata molto discutibile viste le prestazioni e i risultati ottenuti dall’allenatore toscano nella scorsa stagione. Dopo un anno di pausa invece Pirlo è pronto per ripartire dalla Turchia, e in particolare dal Karagumruk.

Una scelta quasi inspiegabile che ha portato al declino

La carriera dell’ex centrocampista di Milan e Juve potrebbe però subire un ridimensionamento importante. Infatti nelle ultime ore stanno circolando alcune dichiarazioni di un suo ex giocatore bianconero che non lo mettono proprio in bella luce. Si tratta di un calciatore italiano che ha da poco deciso di intraprendere una nuova esperienza all’estero al Toronto FC: Federico Bernardeschi.

Il Campione d’Europa ha parlato delle difficoltà avute soprattutto nelle ultime stagioni con la maglia della Juventus, soffermandosi in particolare proprio sull’annata con Pirlo in panchina: “Ho passato momenti difficili e penso che si sia visto. Penso all’anno con Pirlo, dove non ho giocato spesso perché non riuscivo ad adattarmi in quell’idea di gioco. Lui mi vedeva terzino e probabilmente sono stato penalizzato dal fatto di aver dato disponibilità a giocarci”.

Parole senza peli sulla lingua che potrebbero in qualche modo condizionare la carriera di allenatore dell’ex centrocampista. Solo vivendo però alla fine si scoprirà se la seconda vita sportiva di Pirlo potrà essere fortunata come la prima.