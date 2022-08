Affare fatto con il Barcellona, colpaccio a sorpresa per Allegri

La Juventus è pronta ad affondare il colpo per un giocatore del Barcellona. Allegri vuole chiudere il colpo al più presto.

Grande affare per la squadra bianconera che è pronta a strappare ai blaugrana un attaccante di ottimo livello.

I bianconeri hanno incassato il no del Liverpool e soprattutto di Jurgen Klopp per Bobby Firmino, falso 9 che ha fatto le fortune dei Reds negli ultimi anni e ritenuto fondamentale dal tecnico tedesco per la sua squadra nonostante l’arrivo di Darwin Nunez.

Allegri vuole però un sostituto di livello per Dusan Vlahovic, che possa anche dare una mano al serbo se dovesse vivere nuovamente un periodo non felicissimo come quello dello scorso anno. Nonostante la grande prestazione di Kean, che contro il Barcellona ha segnato una doppietta nell’amichevole terminata 2-2, Allegri vorrebbe l’arrivo di un uomo dal mercato.

E proprio dai blaugrana potrebbe arrivare un giocatore molto duttile e quindi utilissimo alla causa di Allegri, che il Barcellona non si opporrebbe a cedere visti i tanti investimenti nel reparto offensivo.

Il prescelto è l’ex Manchester United

Stiamo parlando del classe ’94 olandese Memphis Depay. Il ventottenne è cresciuto nelle giovanili del PSV Eindhoven dove è esploso giocando in totale 123 partite e segnando 50 gol. Nel 2015 il Manchester United se ne innamora e lo porta all’Old Trafford per circa 33 milioni di euro. Con i Red Devils Depay però non incanta, segnando appena 7 gol in 53 partite.

Dopo appena due anni il giocatore sbarca in Ligue1 dove veste la maglia dell’Olimpique Lione, che lo acquista per circa 16 milioni di euro. Con i francesi rinasce, segnando 76 gol in 178 partite e tornando ai livelli che aveva fatto vedere in precedenza. Nel 2021 si trasferisce a parametro zero al Barcellona, dopo non aver rinnovato il contratto con i transalpini.

In maglia blaugrana gioca appena 37 partite segnando 13 gol, vivendo una stagione difficile ricca di infortuni e senza mai riuscire ad dimostrare il suo valore. Dopo gli acquisti di Raphinha e Lewandowski che si uniscono ai già presenti Dembélé, Aubameyang e Ferran Torres il Barcellona è ben disposta a cedere il giocatore, che con la sua duttilità farebbe molto bene alla squadra di Allegri, che potrebbe usarlo sia da esterno destro o sinistro, sia da trequartista o seconda punta che da vera e propria prima punta.